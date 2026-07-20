Медзакладів із Донеччини має стати суттєво менше: у чому причина

Кабінет у медичному закладі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На середину липня 2026 року в підпорядкуванні Департаменту охорони здоровʼя Донецької ОДА перебувають 44 медзаклади. Але рівно половину з них ще мають реорганізувати або ліквідувати, зокрема для того, щоб ефективно використати кошти обласного бюджету.

Про це у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо повідомили в Департаменті охорони здоровʼя Донецької облдержадміністрації.

На початку 2026 року департамент опікувався 48 медзакладами, але згодом чотири з них припинили діяльність у звʼязку з реорганізацією:

Психіатричну лікарню м. Маріуполь приєднали до обласної клінічної психіатричної лікарні м. Слов’янськ;

Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Маріуполь також став частиною тієї ж лікарні у Словʼянську;

Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполя приєднали до Обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру;

Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики приєднали до Обласного перинатального центру м. Краматорськ.

“Реорганізація зазначених підприємств (за організаційно-правовою формою перелічені медзаклади є комунальними некомерційними підприємствами, — ред.) здійснювалась у зв’язку з фінансовою неспроможністю підприємств через недостатність або відсутність коштів НСЗУ (Національної служби здоров’я України, — ред.), а також з метою раціонального та ефективного використання коштів обласного бюджету”, — пояснили в департаменті.

Та на цьому скорочення кількості медзакладів не припинилося. Станом на середину липня з цієї ж причини, а також у звʼязку з окупацією частини регіону та бойовими діями реорганізувати мають ще 19 із них.

Натисніть, аби переглянути повний список. Перинатальний центр м. Маріуполь планують приєднати до Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь;

Обласний перинатальний центр м. Краматорськ — до Обласної дитячої лікарні м. Словʼянськ;

Маріупольський міський протитуберкульозний диспансер — до Обласного протитуберкульозного диспансеру;

Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих — до Обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру;

Онкологічний диспансер м. Маріуполь — до Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь;

Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Костянтинівки — до Обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру м. Краматорськ;

Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Словʼянська — до Обласного клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорськ;

Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. Краматорськ — до Обласного територіального медичного об’єднання м. Краматорськ;

Дерматовенерологічний диспансер м. Маріуполя — до Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь;

Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ — до Обласної клінічної психіатричної лікарні м. Слов’янськ;

Психіатричну лікарню м. Краматорська — до Обласної клінічної психіатричної лікарні м. Слов’янськ;

Станцію переливання крові м. Маріуполь — до Станції переливання крові м. Краматорська;

Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська — до Обласної клінічної травматологічної лікарні;

Добропільську лікарню інтенсивного лікування — до Обласного територіального медичного об’єднання м. Краматорськ;

Добропільську стоматологічну поліклініку — до Добропільської лікарні інтенсивного лікування;

Великоновосілківську центральну районну лікарню — до Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь;

Волноваську центральну районну лікарню — до Обласної клінічної травматологічної лікарні;

Словʼянську центральну районну лікарню — до Обласної дитячої лікарні м.Слов’янськ;

Курахівську міську лікарню — до Обласного територіального медичного об’єднання м. Краматорськ.

Крім того, через ухвалене ще 2024 року рішення Ради національної безпеки і оборони України про ліквідацію обласних МСЕК Обласний центр медико-соціальної експертизи мають приєднати до Обласного територіального медичного обʼєднання м. Краматорськ.

До цього ж медзакладу планують приєднати й Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи — за наказом Міністерства охорони здоровʼя України замість комунального закладу ще 2024 року створили державну спеціалізовану установу з аналогічною назвою.

Також у в регіоні мають ліквідувати Обласну базу спеціального медичного постачання — цей процес теж уже запустили.

Раніше журналісти Вільного Радіо опублікували список аптек на Донеччині, де на середину липня 2026 року можна знайти інсулін.