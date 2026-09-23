Для мешканців Світлодарської громади пройде онлайн-прийом із правничих питань: як доєднатися

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У четвер, 24 вересня, переселенці зі Світлодарської громади зможуть отримати безоплатну первинну правничу допомогу в онлайн-форматі. Для них проведе прийом в.о. начальника юрвідділу міської військової адміністрації Вікторія Бичковська.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Зустріч почнеться о 14:00 та триватиме до 16:00, вона пройде на платформі Google Meet за посиланням. Для участі потрібно пройти обов’язкову реєстрацію.

Також у Світлодарській міській ВА нагадали, що звернення від громадян там приймають у письмовій формі на електронну адресу:

Графік наступних прийомів громадян можна переглянути на офіційному сайті МВА.

Нагадаємо, парламент отримав на розгляд проєкт державного бюджету на 2027 році, у якому на підтримку ВПО передбачають 83,2 мільярда гривень. Це більше, ніж закладали цьогоріч — на 11,6 мільярда. Розповідаємо, як ці гроші можуть розподілити.