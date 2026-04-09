Для педагогів з прифронтових та окупованих територій запустили онлайн-курс: як долучитися

У Міністерстві освіти і науки України запустили комплексне навчання для педагогів з прифронтових та тимчасово окупованих територій, які знаходяться у кадровому резерві. Навчання передбачатиме поєднання теоретичних матеріалів із практичними інструментами. Більше про це та як долучитися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у на сайті Всеукраїнської школи онлайн.

Там розповіли, що новий онлайн-курс розробили спеціально для вчителів із прифронтових та тимчасово окупованих територій, яких перевели на простій і долучили до кадрового резерву. За словами авторів, програма враховує “специфічні виклики”, з якими стикаються педагоги в умовах війни:

“Мета курсу — підтримати педагогів, зберегти їхню залученість до системи освіти та створити можливості для безперервного професійного розвитку. Навчання спрямоване на актуалізацію та розвиток ключових професійних компетентностей, опанування сучасних освітніх підходів і практик, а також підготовку до роботи в умовах невизначеності, зокрема на деокупованих територіях”, — йдеться у повідомленні.

Онлайн-курс поєднає теоретичні матеріали із практичними інструментами, які педагоги зможуть адаптувати до власного контексту роботи. Особливу увагу, зазначають у МОН, приділили формуванню навичок “гнучкого планування” освітнього процесу, ефективної комунікації та створення безпечного освітнього середовища. Програма розділена на такі тематичні блоки:

Реінтеграція та відновлення деокупованих територій;

Робота з інформацією;

Психоемоційна підтримка учасників освітнього процесу на деокупованій території;

Робота з конфліктами;

Стратегії розвитку інклюзивного освітнього середовища та шляхи забезпечення інклюзивного навчання на деокупованій території;

Особливості створення та адаптації освітнього простору в нетипових умовах;

Організація безпечного та розвивального освітнього середовища в закладі освіти на деокупованих територіях;

Цифрові технології та цифрові ресурси для організації освітнього процесу на деокупованій території;

Особливості викладання в НУШ на деокупованій території;

Освітні втрати та шляхи їх подолання; діагностика, планування та впровадження стратегій надолуження.

Базові основи громадянської освіти та реалізація громадознавчого компонента в закладах освіти на деокупованій території.

Як зазначають у міністерстві, проходження онлайн-курсу — це лише перший етап. Наступні кроки передбачають фасилітовані сесії, практичні модулі та опанування інструментів менторства. Зареєструватися та ознайомитися з матеріалами можна на платформі Всеукраїнської школи онлайн за цим посиланням.

Нагадаємо, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року.