Для педагогів з прифронтових та окупованих територій запустили онлайн-курс: як долучитися

У Міністерстві освіти і науки України запустили комплексне навчання для педагогів з прифронтових та тимчасово окупованих територій, які знаходяться у кадровому резерві. Навчання передбачатиме поєднання теоретичних матеріалів із практичними інструментами. Більше про це та як долучитися — читайте далі.
Про ініціативу повідомили у на сайті Всеукраїнської школи онлайн.
Там розповіли, що новий онлайн-курс розробили спеціально для вчителів із прифронтових та тимчасово окупованих територій, яких перевели на простій і долучили до кадрового резерву. За словами авторів, програма враховує “специфічні виклики”, з якими стикаються педагоги в умовах війни:
“Мета курсу — підтримати педагогів, зберегти їхню залученість до системи освіти та створити можливості для безперервного професійного розвитку. Навчання спрямоване на актуалізацію та розвиток ключових професійних компетентностей, опанування сучасних освітніх підходів і практик, а також підготовку до роботи в умовах невизначеності, зокрема на деокупованих територіях”, — йдеться у повідомленні.
Онлайн-курс поєднає теоретичні матеріали із практичними інструментами, які педагоги зможуть адаптувати до власного контексту роботи. Особливу увагу, зазначають у МОН, приділили формуванню навичок “гнучкого планування” освітнього процесу, ефективної комунікації та створення безпечного освітнього середовища. Програма розділена на такі тематичні блоки:
Як зазначають у міністерстві, проходження онлайн-курсу — це лише перший етап. Наступні кроки передбачають фасилітовані сесії, практичні модулі та опанування інструментів менторства. Зареєструватися та ознайомитися з матеріалами можна на платформі Всеукраїнської школи онлайн за цим посиланням.
Нагадаємо, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року.