Мешканці Бахмутської міської громади, які перебувають у релокації, можуть отримати консультації від ЦНАПу, відділу реєстрації Бахмутської міськради та КП “Бахмутське БТІ” у п’ятницю, 27 березня. Консультації проведуть в онлайн-форматі з обов’язковою попередньою реєстрацією.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Для того, аби зареєструватися на участь, потрібно заповнити гугл-форму за посиланням.

Точний час проведення зустрічі організатори повідомлять кожному зареєстрованому учаснику в індивідуальному порядку — телефоном та електронною поштою. На вказану електронну адресу також надійде посилання для підключення до відеозустрічі, уточнили у Бахмутській міськраді.

Там зазначили, що темою зустрічі будуть консультації стосовно отримання адміністративних послуг.

Нагадаємо, також 18 березня представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом для бахмутян у Києві. Там можна буде оформити адміністративні послуги, подати документи або отримати витяги з реєстрів.