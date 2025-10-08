Прийом фахівців. Ілюстративне фото: ПФУ

Переселенці із Бахмутської громади в Одесі 9 жовтня матимуть можливість поспілкуватися із фахівцями Пенсійного фонду через відеозв’язок. Зустріч пройде на платформі Google Meet.

Про це повідомили у центрі підтримки бахмутян в Одесі та Одеській області.

Відеоконференція розпочнеться об 11:00 та триватиме годину, до 12:00. Фахівці Пенсійного фонду України надаватимуть консультації з питань:

пенсійного забезпечення;

призначення та виплати житлових субсидій та пільг;

страхових виплат тощо.

Відеоконференція відбудеться за посиланням.

Нагадаємо, протягом вересня 2025 року з підконтрольної українській владі частини Донецької області вдалося евакуювати “близько 11,1 тисячі людей”. Це більше, ніж вийшло вивести у червні та липні, однак понад у чотири рази менше, ніж було в серпні.