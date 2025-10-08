Підтримати
Для переселенців із Бахмутської громади в Одесі проведуть спеціалісти ПФУ проведуть відеоконсультацію: як доєднатися

В'ячеслав Попович
Переселенці із Бахмутської громади в Одесі 9 жовтня матимуть можливість поспілкуватися із фахівцями Пенсійного фонду через відеозв’язок. Зустріч пройде на платформі Google Meet.

 

Про це повідомили у центрі підтримки бахмутян в Одесі та Одеській області.

Відеоконференція розпочнеться об 11:00 та триватиме годину, до 12:00. Фахівці Пенсійного фонду України надаватимуть консультації з питань:

  • пенсійного забезпечення;
  • призначення та виплати житлових субсидій та пільг;
  • страхових виплат тощо.

Відеоконференція відбудеться за посиланням.

Нагадаємо, протягом вересня 2025 року з підконтрольної українській владі частини Донецької області вдалося евакуювати “близько 11,1 тисячі людей”. Це більше, ніж вийшло вивести у червні та липні, однак понад у чотири рази менше, ніж було в серпні.

