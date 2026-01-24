Ілюстративне фото: Pexels

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У столиці для переселенців із Добропільської громади організують консультації щодо працевлаштування, професійного навчання та започаткування власної справи. Подія відбудеться у Центрі життєстійкості “Мангуш”.

Про це повідомили на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Переселенців консультуватиме представник Покровської філії Донецького обласного центру зайнятості.

Під час заходу можна буде отримати роз’яснення щодо постановки на облік у центрі зайнятості, а також дізнатися про можливості допомоги з працевлаштуванням та доступні варіанти професійного навчання.

Окремо фахівець консультуватиме щодо отримання ваучерів і грантів для відкриття або розвитку власної справи.

Захід відбудеться 27 січня 2026 року. Консультації триватимуть з 11:00 до 14:00 за адресою: місто Київ, вулиця Володимира Турця, 4, недалеко від станції метро “Лук’янівська”.

Нагадаємо, цього ж дня відбудеться зустріч представника управління соціального захисту з переселенцями з Покровської громади. Вона пройде у місті Кам’янське Дніпропетровської області за адресою: вул. Тараса Шевченка, 14. Спілкування триватиме з 10:00 до 14:00.