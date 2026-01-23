Переселенці з Покровської громади в Кам’янському зможуть поспілкуватися з представником управління соцзахисту

Управління соціального захисту населення Покровської міської ради. Ілюстративне фото: pokrovsk.news

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Провідний спеціаліст Управління соціального захисту населення Покровської міської ради проведе особистий прийом ВПО з громади. Зустріч відбудеться наступного вівторка, 27 січня 2026 року.

Про це повідомили в офіційному каналі Покровської МВА.

Особистий прийом спеціаліста УСЗН Покровської міськради для переселенців із громади проведуть у місті Кам’янське Дніпропетровської області за адресою: вул. Т. Шевченка, 14. Зустріч триватиме впродовж чотирьох годин — з 10:00 до 14:00.

За потреби переселенці можуть дізнатися додаткову інформацію щодо прийому за номером: (095)399-90-55.

Раніше ми розповідали, що станом на кінець січня ЗСУ утримують позиції на півночі Покровська. Лінія бойового зіткнення в місті проходить вздовж залізниці.