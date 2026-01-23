Покровськ та Мирноград на мапі DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на кінець січня 2026 року українські військові утримують позиції на півночі Покровська (по залізниці) та Мирнограда (у районі п’ятиповерхових будинків). Росіяни подекуди “просочуються” за позиції Сил оборони й намагаються прорватися на північ, однак ЗСУ зупиняють ці спроби.

Про це командир 7 корпусу ДШВ генерал Євген Ласійчук заявив у інтерв’ю для ВВС.

“У північній частині [Покровська] перебувають наші позиції. Якщо окреслювати лінію бойового зіткнення в Покровську – це залізниця, а в Мирнограді – район пʼятиповерхівок…

Мирноград можна умовно розділити на південну і північну частину. І між ними є такий проміжок – район 5-поверхових будівель. На даному етапі ми утримуємо повністю північну частину населеного пункту і тримаємо під вогневим контролем проміжок між південною та північною частиною”, — заявив командир 7 корпусу ДШВ генерал Євген Ласійчук

Він зазначив, що наразі російські військові більш активно поводять себе у Покровську, де намагаються прорватися у північну частину міста та дістатися до села Гришиного.

Подекуди їм вдається інфільтруватися за залізницю та якийсь час там перебувати, як стверджують аналітики DeepState. Втім, українські військові виявляють такі спроби.

“Так, дійсно, цей ресурс відображає те, що противник може якусь диверсійну групу свою завести туди. Якийсь час вона там побуде, поживе. Наразі розмежувальна лінія проходить саме по залізниці. Ми її контролюємо і противнику майже не вдається її перейти. А там, де є його маленькі “острівки” (контролю — ред..), які він намагається зайняти, то він там знищується, він там довго не живе”, — додав Євген Ласійчук.

Також він зазначив, що на Покровському напрямку нині ускладнена логістика. Аби не наражати людей і техніку на небезпеку, українські військові надсилають побратимам необхідне наземними дронами та тяжкими бомберами.

Нагадаємо, попри настання морозів, кількість росіян поблизу Покровська не впала, там і надалі фіксують найбільшу кількість боїв з усієї Донеччини. Командувач 7 корпусу ДШВ, який воює на цьому напрямку, вважає, що українським силам потрібно протриматися до весни, коли через втрати росіяни можуть зменшити тиск.