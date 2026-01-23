Покровськ, 2025 рік. Ілюстративне фото: libkos

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські війська продовжують оборонну операцію в охоплених боями Покровську та Мирнограді та досі утримують позиції на півночі цих населених пунктів. Попри настання морозів, кількість росіян поблизу Покровська не впала, там і надалі фіксують найбільшу кількість боїв з усієї Донеччини. Командувач 7 корпусу ДШВ, який воює на цьому напрямку, вважає, що українським силам потрібно протриматися до весни, коли через втрати росіяни можуть зменшити тиск.

Про це командир 7 корпусу ДШВ генерал Євген Ласійчук заявив у інтерв’ю для ВВС.

“Я думаю, до весни противник буде виснажений і трохи зупинить темпи свого просування, наступу. Але це, знову ж таки, якщо не буде залучений ще якийсь резерв, наприклад, морська піхота. Ми знаємо, що вона перебуває на злагоджені й доукомплектуванні. Не впевнений, що її використають саме на цьому напрямку, але це можливо”, — сказав генерал Євген Ласійчук.

Він вважає, що оборона Покровська й Мирнограда має важливе значення для подальшого перебігу бойових дій. Нині росіяни застрягли в міських боях та платять “колосальними втратами” за кожен метр просування. Ці міста утримують російське угруповання в близько 150 тисяч людей від подальших просувань у бік Гришиного та далі на північ — до міста Добропілля.

“Якщо ворог матиме успіх в цих містах [Покровську й Мирнограді], то надалі це може бути як накопичувач особового складу і техніки для подальшого виходу за населений пункт на оперативний простір. Це може бути й Слов’янсько-Краматорська агломерація. Це може бути Харківська чи Дніпропетровська область. Тому нам так важливо утримувати противника в цих населених пунктах, не пускати його вглиб оборони”, — зазначив генерал.

Оцінку щодо можливого виснаження росіян військовий зробив на основі власних даних щодо втрат країни-агресорки та співвідношення їх з українськими втратами. На Покровському напрямку росіяни мають перевагу у чисельності, однак вже вимушені залучати резерви.

“Ми побудували тут стійку оборону. Противник, звісно ж, переважає у ресурсах і особовому складі, але він теж закінчується”, — каже військовий.

Стосовно можливої тривалості української оборони генерал Ласійчук зазначив, що вона також залежить від наявності резервів.

Нагадаємо, “не впав, але тримається на нитці”, — так описує ситуацію в фронтовому Покровську заступник командира батальйону 68-ї бригади “Італієць”. За його словами, росіяни скували логістику на 90%, що зокрема ускладнює ротації та евакуацію поранених. Окупанти нищать позиції оборонців авіабомбами, бої тривають за північну частину міста.