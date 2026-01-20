Росіяни на 90% контролюють логістику ЗСУ в Покровську, позиції розносять авіабомбами, — 68 ОЄБр

Покровськ на мапі. Фото: DeepState

“Не впав, але тримається на нитці”, — так описує ситуацію в фронтовому Покровську заступник командира батальйону 68-ї бригади “Італієць”. За його словами, росіяни скували логістику на 90%, що зокрема ускладнює ротації та евакуацію поранених. Окупанти нищать позиції оборонців авіабомбами, бої тривають за північну частину міста.

Про це заступник командира батальйону 68-ї окремої єгерської бригади на позивний “Італієць” розповів в інтерв’ю виданню “Вчасно”.

“Ситуація — шляпа. Нічого не змінюється ані у нас, ані у противника. Їх тактика незмінна: малі піхотні групи просочуються, росіяни скували нашу логістику на 90%. Позиції розносять авіабомбами. Небо повністю їхнє. Зробити просування неможливо, росіяни все бачать”, — каже оборонець.

Він уточнив, що проти російських дронів допомагають системи РЕБ, однак переважна більшість ударів — безпілотники на оптоволокні, які чи не щодня нищать по п’ять машин. Оборонці поки не знають, як з цим боротися.

Поставки до українських позицій намагаються забезпечити наземними роботизованими комплексами (НРК), однак доїхати не завжди вдається, уточнює заступник:

“У Покровську НРК горять ще краще, ніж машини. Вони прийшли у військо — принаймні в такі бригади, як наша — надто пізно, коли їх навчилися виявляти, відстежувати. Раніше роботи показували себе класно. Але зараз ворог контролює абсолютно всі підходи до позицій. Тому все, що рухається, буде атаковане.



До кожного потрібен комплект обладнання, який не завжди є в бригади. Тому спершу доукомплектовуємо їх, потім відправляємо на завдання. Робимо це без впевненості, що дрон доїде.”.

Через практично сковану логістику, каже “Італієць”, є проблеми й з ротаціями та евакуацією. Замінити бійців або ж забрати поранених можуть, однак не без ризику втратити ще більше людей.

“Якщо є можливість заскочити, забрати й виїхати — евакуація може відбутися. Але якщо позиція піхотна, то є невеликий шанс, що вдасться забрати бійця. То що треба робити? Відправити екіпаж, щоб його несли? Це 4−6 людей. На практиці це означає послати їх на забій. Скоріш за все, вони навіть не дійдуть до пораненого. І у тебе є вибір: або загине один боєць, або п’ятеро. Обирай”, — розповів заступник командира батальйону.

Нагадаємо, війська країни-агресорки продовжують атакувати в напрямку північної частини Покровська піхотою. Штурми на цьому відтинку фронту не призупинилися — попри морози та сніг.

Також нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та заявив, що ситуація тут залишається складною. Оборона, за його словами, “вимагає гнучких рішень”.