Українські оборонці розповіли, чи змінилися бої за Покровськ при морозі до -20°C

Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Війська країни-агресорки продовжують атакувати в напрямку північної частини Покровська піхотою. Штурми на цьому відтинку фронту не призупинилися — попри морози та сніг.

Про це розповів командир взводу батальйону безпілотних систем “Шершні Довбуша” 68 ОЄБр Денис на позивний “Гусь” в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни не припиняють атакувати у Покровську навіть попри погоду — місцями там фіксували до -20°C. На бої у місті впливає і сніг:

“Коли випадає сніг, то сліди бачимо окупантів, і вони бачать наші. Використовуємо стандартні маскувальні прийоми: як можна менше теплового сліду залишати від усього, що може нагріватися на наших позиціях, так намагаємось робити. Вони теж знають ці ази, і теж використовують”, — каже Денис.

Він уточнив, що російські війська тиснуть на північну частину Покровська за залізницею. Загарбники штурмують групами по дві-три людини, а інколи застосовують легку техніку.

“Вони (окупанти, — ред.) не застосовують броню так активно, як раніше, але ці штурми на квадроциклах, мотоциклах, легкій техніці, десь на суміжних напрямках чули й про коней, вони продовжуються”, — розповів боєць 68 ОЄБр.

Нині проти українських військових на цьому відтинку воюють як професійні російські армійці, так і піхотинці, які “діють проти логіки”, каже “Гусь”. Їх навченість дуже різна.

“Просто приклад: двоє ворожих бійців через поле в амуніції рухаються. Їх чудово видно, прекрасна видимість. Вони собі йдуть, бо в них наказ — дійти в якусь посадку. Ми їх звісно що по дорозі дуже швидко побачили й знищили”, — сказав оборонець.

Нагадаємо, війська країни-агресорки тиснуть із південного та південно-східного напрямків, аби просочитися в житлову забудову Родинського. Для цього вони, зокрема, використовують негоду. Але місто залишається під повним контролем українських захисників.