“Оборона вимагає гнучких рішень”, — Сирський про ситуацію навколо агломерації Покровськ-Мирноград

Покровськ та Мирноград на мапі. Фото: DeepState

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та заявив, що ситуація тут залишається складною. Війська-країни агресорки намагаються нарощувати на відтинку тиск — близько пів сотні боїв щоденно.

Про це він написав у своїх соціальних мережах.

За його словами, оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається складною, однак чи контрольованою — не уточив. Нині у районі агломерації Покровськ-Мирноград тривають виснажливі бої. На відтинку щоденно відбуваються близько пів сотні атак.

Окупанти намагаються наростити тиск: підтягують резерви до Покровська, шукають можливості прориву української оборони — як через спорадичні масовані штурми, так і приховані просування малою піхотою.

“За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку. Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку”, — сказав Сирський.

Він уточнив, що командування робитиме основний акцент на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження. Серед іншого, йдеться й про злагоджену взаємодію між усіма рівнями управління.

“Попри складність ситуації, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області”, — резюмував головнокомандувач.

Нагадаємо, війська країни-агресорки продовжують атакувати в напрямку північної частини Покровська піхотою. Штурми на цьому відтинку фронту не призупинилися — попри морози та сніг.