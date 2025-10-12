Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

У вівторок, 14 жовтня, у столиці переселенці з Добропільської громади зможуть отримати правову допомогу від юриста благодійного фонду “Право на захист”. Консультації проведуть на базі Центру життєстійкості “Мангуш”.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Правники допомагатимуть розібратися з такими питаннями:

як зареєструвати право власності на житло, відновити документи або звернутися до суду чи нотаріуса,

як отримати компенсацію за втрату житла або права користування ним — через програму “єВідновлення” чи Міжнародний реєстр збитків,

як скористатися новою програмою базової соціальної допомоги — до 4500 гривень на місяць.

Також консультуватимуть з питань пенсійного забезпечення, зокрема ідентифікації, повідомлення про неотримання пенсії від держави-агресора чи оскарження відмов.

Зустріч відбудеться 14 жовтня 2025 року. Прийом триватиме з 10:30 до 15:00.

Отримати консультацію можна особисто в Києві — за адресою: вулиця Володимира Турця, 4, неподалік станції метро “Лук’янівська”.

Для тих, хто не має змоги приїхати, буде доступна онлайн-участь — долучитися можна через Zoom за посиланням.

