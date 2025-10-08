УСЗН Покровської міської ВА у Дніпрі. Ілюстративне фото: Покровська міська ВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

УСЗН Добропільської міської ради через наближення фронту релокували: тепер управління приймає громадян у Дніпрі, на вулиці Воскресенській, 41. Водночас за цією ж адресою працюють ще дві установи Добропільської громади.

Про релокацію установ йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації №1235, яке опубліковане на офіційному сайті міської ВА. Інформацію Вільному Радіо підтвердив телефоном заступник міського голови Добропілля Дмитро Баранець.

Також на Воскресенську, 41 у Дніпрі перемістили Добропільський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Добропілля Донецької області.

Окрім цього, для жителів Добропільської громади в евакуації вже працюють чотири гуманітарні хаби: три на Дніпропетровщині та ще один — у Києві. Звернутися до них можна за номерами:

050-704-62-12 (Київ);

099-214-12-25 (Дніпро);

050-819-32-79 (Павлоград);

095-979-09-58 (Кам’янське).

Нагадаємо, у Добропільській громаді на Донеччині через наближення лінії фронту щодня фіксують обстріли з боку російських військ. Снаряди влучають в цивільну інфраструктуру, автівки та будинки. Наразі активно евакуйовують місцевих. Вже вивезли всіх дітей та майже всіх маломобільних мешканців.