Для ВПО із Краматорської громади у листопаді пройдуть прийоми в Ужгороді та Перечині: як доєднатися

Ірина Славинська (ліворуч) під час зустрічі з громадянами. Фото: Краматорська міська рада

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Керуюча справами виконавчого комітету Краматорської міської ради Ірина Славинська 4 і 5 листопада особисто прийматиме мешканців громади, які виїхали на Закарпаття.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

В Ужгороді зустріч пройде 4 листопада з 12:00 по 14:00. Переселенців чекають за адресою: вул. Собранецька, 152.

Наступної доби, 5 листопада, Ірина Славинська також з 12:00 по 14:00 прийматиме у Перечині за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 50.

Під час зустрічей гості зможуть обговорити з посадовицею актуальні питання, зокрема соціальну адаптацію дітей та їхніх батьків, а також нагальні потреби переселенців із громади.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.