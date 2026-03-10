Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Маріупольська влада планує витратити близько 83,5 млн грн на продуктові набори для переселенців із громади. Кожен пакунок міститиме м’ясні та овочеві консерви, олію, печиво, макарони, гречану крупу та інші продукти. Журналісти Вільного Радіо порахували, у скільки обійдеться такий набір, якщо купувати заявлені продукти в оптових магазинах.
Про плани Маріупольської міської ради журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на сайті публічних закупівель Prozorro.
У кожному продуктовому наборі для переселенців будуть:
Загалом влада планує придбати 162 тисячі таких наборів. На закупівлю з місцевого бюджету виділили 83 456 630 грн. Якщо під час торгів вартість закупівлі не зміниться, і договір укладуть на суму, вказану до аукціону, кожен набір коштуватиме 515 грн.
Журналісти Вільного Радіо проаналізували, скільки може коштувати найдешевший варіант кожного з продуктів станом на березень 2026 року:
Загалом це 486 грн на набір, що на 29 грн менше, ніж запланували витратити маріупольські посадовці. А 162 тисячі наборів коштуватимуть 78 732 000 грн, що на 4,7 млн грн менше, ніж готові виділити з бюджету.
Втім, під час торгів потенційні постачальники можуть запропонувати нижчу ціну.
За умовами тендера постачальник має поставити всі продукти до центрів “ЯМаріуполь” до 15 грудня 2026 року.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що на послуги їдальні в оздоровчому центрі на Львівщині для переселенців із Маріуполя хочуть спрямувати майже 12 мільйонів гривень.