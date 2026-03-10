Для переселенців із Маріуполя хочуть закупити 162 тисячі продуктових наборів за понад 83 млн грн. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Маріупольська влада планує витратити близько 83,5 млн грн на продуктові набори для переселенців із громади. Кожен пакунок міститиме м’ясні та овочеві консерви, олію, печиво, макарони, гречану крупу та інші продукти. Журналісти Вільного Радіо порахували, у скільки обійдеться такий набір, якщо купувати заявлені продукти в оптових магазинах.

Про плани Маріупольської міської ради журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на сайті публічних закупівель Prozorro.

У кожному продуктовому наборі для переселенців будуть:

525-грамова консерва з м’яса курки;

900 грамів білого цукру;

упаковка чорного байхового чаю вищого сорту на 25 пакетиків;

мінімум 155 грамів цільнозернового затяжного печива;

920 грамів рафінованої соняшникової олії;

900 грамів макаронних виробів;

370 грамів незбираного згущеного молока з цукром 8,5%;

900 грамів гречаної крупи першого сорту;

1 кг пшеничного борошна вищого ґатунку;

900 грамів довгозернистого рису не нижче за перший сорт;

420 грамів консервованого зеленого горошку вищого сорту;

420 грамів консервованої кукурудзи вищого сорту.

Загалом влада планує придбати 162 тисячі таких наборів. На закупівлю з місцевого бюджету виділили 83 456 630 грн. Якщо під час торгів вартість закупівлі не зміниться, і договір укладуть на суму, вказану до аукціону, кожен набір коштуватиме 515 грн.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували, скільки може коштувати найдешевший варіант кожного з продуктів станом на березень 2026 року:

Загалом це 486 грн на набір, що на 29 грн менше, ніж запланували витратити маріупольські посадовці. А 162 тисячі наборів коштуватимуть 78 732 000 грн, що на 4,7 млн грн менше, ніж готові виділити з бюджету.

Втім, під час торгів потенційні постачальники можуть запропонувати нижчу ціну.

За умовами тендера постачальник має поставити всі продукти до центрів “ЯМаріуполь” до 15 грудня 2026 року.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що на послуги їдальні в оздоровчому центрі на Львівщині для переселенців із Маріуполя хочуть спрямувати майже 12 мільйонів гривень.