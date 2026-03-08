У скільки може обійтися харчування ВПО з Маріуполя в оздоровчому центрі на Львівщині

Їдальня. Ілюстративне фото: "Зміст"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Майже 12 мільйонів гривень хочуть спрямувати по послуги їдальні для переселенців Маріуполя. Годуватимуть їх тричі на день в оздоровчому центрі на Львівщині до кінця 2026 року. Поки підрядника не обрали, однак меню вже відоме — від картопляного пюре до куліша з курячим мʼясом.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

Годувати переселенців з Маріупольської громади планують в Моршині на Львівщині — саме туди КП міськради “М. ЄХАБ” підшукує послуги їдальні. За даними з відкритих джерел, у цьому місті знаходиться оздоровчий центр “ЯМаріуполь. Родина”.

Як йдеться в документах, до кінця грудня 2026-го в осередку мають надати 23, 4 тисячі послуг. Їхню вартість оцінили у 11 мільйонів 980 тисяч гривень — це кошти з місцевого бюджету.

Поки посадовців очікують пропозицій від охочих готувати для переселенців. Однак вже відомо, що вихідців годуватимуть тричі на день: сніданок, обід та вечеря. У розписаному на десять днів меню є, зокрема сирники зі сметаною, картопляне пюре з котлетою, сирна шарлотка або ж львівський борщ. На десерт частуватимуть печивом, пиріжками, йогуртом, чаєм або ж кавою.

Нагадаємо, наприкінці травня 2025-го влада Маріуполя вже шукала їдальню для осередків ВПО за майже 5,9 мільйона гривень. За зміну тоді планували годувати 136 людей — меню затвердили заздалегідь.