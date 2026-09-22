Для переселенців із Новогродівської громади 23 вересня пройде виїзний прийом у Кременчуці: як доєднатися

Особистий прийом. Ілюстративне фото: Pexels

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Фахівці Новогродівської міської ради та профільних служб у середу, 23 вересня, прийматимуть мешканців громади, які тимчасово проживають у Кременчуці та інших населених пунктів Полтавської області. Зустріч стосуватиметься питань соціального захисту, пенсійного забезпечення та працевлаштування.

Про це повідомили в Новогродівській міській раді.

Прийом пройде з 10:00 по 12:00 у культурно-молодіжному просторі “Новогродівка — Донеччина” у Кременчуці. Точну адресу можна уточнити за телефоном: +380 (99) 961-71-91.

Учасники заходу зможуть отримати консультації з адміністративних, соціальних і трудових питань та подати офіційні звернення.

Консультації з адміністративних питань надаватиме Світлана Голобородько, вона є начальницею відділу по роботі зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації “Контактний центр” управління адміністративних послуг, звернень громадян та доступу до публічної інформації.

Питаннями пенсійного та соціального забезпечення займатиметься фахівець Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Він проконсультує мешканців щодо нарахування та виплати пенсій, призначення житлових субсидій і пільг, а також страхових виплат та соціальної допомоги.

За напрямом зайнятості та профорієнтації консультуватиме Тетяна Дьоріна — провідна фахівчиня з профорієнтації Покровської філії Донецького обласного центру зайнятості.

Нагадаємо, Україна залучила 841 млн доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Ці гроші спрямують на видатки витрат державного бюджету на пенсійні виплати.