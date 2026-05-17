Прийом із питань соцзахисту. Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У понеділок, 18 травня, жителі Покровської громади, які нині мешкають у Кам’янському, зможуть звернутися на особистий прийом із питань соціального захисту. Зустріч триватиме три години.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

Прийом громадян проведе головна спеціалістка управління соціального захисту населення Покровської міської ради Людмила Фірсова.

Зустріч запланували на 18 травня 2026 року з 10:00 до 13:00.

Прийом відбудеться за адресою: місто Кам’янське, вулиця Тараса Шевченка, 14.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 095 399 90 55

Раніше ми писали про те, що хаб підтримки переселенців з Покровської громади “Єднання” завершив переїзд за новою адресою. Тепер переселенцям з громади допомагатимуть у місті Хуст Закарпатської області.