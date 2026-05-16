Хаб підтримки переселенців з Покровської громади переїхав до міста Хуст Закарпатської області: яка нова адреса

Хаб підтримки жителів Покровська переїхав до міста Хуст Закарпатської області. Фото: Покровська міська військова адміністрація

15 травня 2026 року представники військової адміністрації Покровська заявили, що хаб підтримки переселенців “Єднання” завершив переїзд за новою адресою. Тепер переселенцям з громади допомагатимуть у місті Хуст Закарпатської області.

Про переїзд хабу повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

Відтепер хаб працює за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Духновича, 2, другий поверх.

У військовій адміністрації запевнили, що у хабі продовжать надавати допомогу мешканцям Покровської громади.

Зазначимо, раніше хаб підтримки переселенців з Покровської громади працював у Кропивницькому Кіровоградської області.

Нагадаємо, за перші три місяці 2026 року Покровський район отримав до бюджету понад 5,19 мільйона гривень із запланованих 9,2 мільйона — це 56% від плану. Більша частина цих грошей надійшла не від місцевих підприємств чи орендарів, а від місцевих бюджетів як дотації.