Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За перші три місяці 2026 року Покровський район отримав до бюджету понад 5,19 мільйона гривень із запланованих 9,2 мільйона — це 56% від плану. Більша частина цих грошей надійшла не від місцевих підприємств чи орендарів, а від місцевих бюджетів як дотації.

Про це йдеться у звіті Покровської райдержадміністрації про виконання районного бюджету.

Основну частину надходжень забезпечили дотації з місцевих бюджетів — 4,7 мільйона гривень із передбачених 7,7 мільйона, або 60,7%.

Для довідки: Дотація — це гроші, які передають із одного бюджету іншому для фінансування потреб, на які не вистачає власних доходів. Дотації виділяють без цільового призначення, тож отримувач може сам визначати, на що підуть ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно.

Іншу частину склала субвенція з державного бюджету на виконання повноважень районної ради. Але з цих грошей надійшла лише чверть від запланованого: 362 400 гривень із 1,4 мільйона.

Для довідки: Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби: освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Наприклад, район може отримати субвенцію на ремонт доріг або виплату зарплат медикам, і витратити ці кошти на щось інше не можна. Якщо використати їх не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

Власних грошей район заробив обмаль. Від надання адміністративних послуг до бюджету надійшла 151 гривня. Ще 111 355 гривень район отримав після того, як суд зобовʼязав компанію “Донецькі енергетичні послуги” повернути переплачені кошти за договором 2021 року.

В адміністрації невеликі надходження пояснюють наслідками бойових дій. Через руйнування та небезпеку орендарі комунального майна припинили роботу, а разом із нею — і сплату орендної плати, яка раніше поповнювала скарбницю.

Витрати району також залишаються мінімальними. Із запланованих 9,3 мільйона гривень за перший квартал витратили лише 1,04 мільйона — 11,2% від плану. Більшу частину цих грошей (673 тисячі гривень) спрямували на виплату зарплат працівникам місцевих органів влади.

Кошти на програми розвитку району наразі освоєні лише на 5,3%: із майже 7 мільйонів витратили 367 тисяч гривень. Адміністрація зазначає, що здійснює лише найнеобхідніші видатки.

Раніше ми розповідали, що російські війська продовжують штурмові дії в Покровську та намагаються вибити українських захисників із позицій у межах міста. Українські сили повідомляють, що російське угруповання, хоч і має бійців із “елітних” підрозділів, відчуває нестачу спорядження.