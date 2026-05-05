Російські військові штурмують Покровськ “елітними” військами, однак без достатнього спорядження, — 25 бригада

Бойова робота українських безпілотників на Покровському напрямку. Скриншот з відео 7 корпусу ДШВ

Російські війська продовжують штурмові дії в Покровську та намагаються вибити українських захисників із позицій у межах міста. Бо бою залучили піхоту зі 104-го гвардійського десантно-штурмового полку, а також із 76-ї десантно-штурмової “псковської” дивізії. Українські сили повідомляють, що російське угруповання, хоч і має бійців із “елітних” підрозділів, відчуває нестачу спорядження.

Про це повідомили у пресслужбі 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ЗСУ.

За даними розвідки, один із російських командирів наказав особовому складу самостійно знайти екіпірування. Про це йдеться у радіоперехопленні від 30 квітня.

“…Погано, Громе, дуже погано. До вечора ви повинні знайти собі броню, каску та автомат. Як прийняли?”, — йдеться у зверненні російського командира до підлеглих.

Українські десантники з 25 бригади ДШВ зазначили, що їм вдалося виявити та знищити одну з російських штурмових груп. Військові зазначили, що у їхній зоні відповідальності загарбники й надалі дотримуються тактики штурмів малими піхотними групами.

Що відомо про участь “псковських десантників” у війні проти України

76-та десантно-штурмова дивізія — російське військове з’єднання, дислоковане у Пскові. Також відоме Псковська десантна дивізія, тому його бійців у медіа інколи називають “псковськими десантниками”.

У серпні 2014 року 10 бійців зі складу 331-го парашутно-десантного полку (Кострома) та Псковської десантної дивізії Збройних сил Росії взяли у полон поблизу селища Дзеркального у Донецькій області, близько за 20 кілометрів від кордону з Росією. У Москві тоді заявили, що, найімовірніше, її військові просто заблукали й опинилися в Україні випадково.

На початку повномасштабного вторгнення “псковські десантники” брали участь в окупації Бучі на Київщині. Як йдеться в низці журналістських розслідувань, зокрема від AP, військовослужбовці підрозділу брали участь у стратах цивільних мешканців бучі, зокрема проводили “зачистки” за заздалегідь складеними списками.

У листопаді 2025 року стало відомо, що “псковських десантників” перевели на Покровський напрямок фронту для посилення російського угруповання.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.