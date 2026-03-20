Заступник начальника Великоновосілківської селищної ВА Євген Кіруцак. Фото: Великоновосілківська СВА

24 березня 2026 року жителі громади зможуть особисто поспілкуватися із заступником начальника Великоновосілківської селищної ВА Євгеном Кіруцаком у Дніпрі. Аби вони могли отримати кваліфіковані консультації з різних питань, до прийому також залучать фахівців.

Про це повідомили у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації.

Заступник начальника Великоновосілківської селищної ВА Євген Кіруцак проведе особистий прийом наступного вівторка, 24 березня 2026 року. Зустріч триватиме впродовж двох годин — з 10:00 до 12:00.

Прийом відбудеться в Дніпрі за адресою вул. Лешка-Попеля, буд. 13. До нього мають залучити фахівців, які зможуть надати переселенцям із громади кваліфіковані консультації з різних питань.

Взяти участь у зустрічі буде можливо лише за попереднім записом. Зареєструватися на прийом жителі громади можуть з 08:00 до 17:00 за телефоном: +38(095)-892-18-37.

