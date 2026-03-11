Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Благодійники з GEM приймають заявки на грошову допомогу. Її можуть отримати мешканці Великоновосілківської громади, які виїхали як ВПО до інших міст Дніпропетровської області. Організація розширила перелік населених пунктів, де можна подати документи.

Хто може подати документи

На допомогу можуть претендувати мешканці Великоновосілківської громади, які мають офіційний статус ВПО та належать до таких категорій:

пенсіонери (60+);

люди з інвалідністю І–ІІ групи;

люди з інвалідності з дитинства;

ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

родини зниклих безвісти та військовополонених;

багатодітні сім’ї (троє і більше дітей);

батьки-одинаки та опікуни.

Обов’язкова умова, зауважили посадовці, для отримання допомоги — відкрита дебетова картка “Для допомоги від GEM” в банку “ПУМБ”.

Де і як подати документи

Залежно від місця реєстрації переселенців, документи можна подати різними способами:

Синельниківський, Павлоградський райони та м. Дніпро — обов’язкова попередня реєстрація через Google-форму. Телефон для довідок: 095 462 61 39 (у робочий час);

— обов’язкова попередня реєстрація через Google-форму. Телефон для довідок: 095 462 61 39 (у робочий час); м. Жовті Води — 11 березня, з 10:00 до 13:00, за адресою: вул. Героїв України, 34 (Будинок побуту, 1 поверх);

— 11 березня, з 10:00 до 13:00, за адресою: вул. Героїв України, 34 (Будинок побуту, 1 поверх); м. П’ятихатки — до хабу Мирненської громади за адресою: вул. Тиха, 126. Контактна людина: Валентина Хіцу, +38 (095) 130-29-60.

Водночас переселенці у Кам’янському можуть надіслати такі документи поштою:

• заява (приклад за цим посиланням ); • копія паспорта; • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду); • копія довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО); • копія документу, що підтверджує належність до вразливої категорії населення; • копія довідки про відкриття рахунку, або витяг з особистого банківського кабінету.

Адреса отримувача: Нова Пошта, відділення №3, Сердюкова Надія Володимирівна, +38 (095) 824-11-31. Доставка коштом відправника.

Нагадаємо, Великоновосілківська громада оголосила про початок збору інформації щодо дітей, які хочуть поїхати на другу зміну в дитячий оздоровчий центр “Артек”.