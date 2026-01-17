Підтримайте Вільне Радіо
З 19 по 23 січня 2026 року Донецький обласний центр зайнятості проведе серію заходів для внутрішньо переміщених осіб. Учасникам даватимуть практичні поради з кар’єрного планування, пошуку роботи, можливостей для навчання та працевлаштування.
Про це повідомили у Донецькому обласному центрі зайнятості.
Серія заходів спрямована на підтримку професійного розвитку та відкриття нових кар’єрних перспектив для переселенців. Учасникам розповідатимуть, як використати зміни у житті як точку зростання та можливість для професійного оновлення.
Протягом тижня учасники зможуть:
Детальний перелік заходів доступний за посиланням.
Для участі в програмі потрібно зареєструватися. Зробити це можна за телефонами структурних підрозділів центру зайнятості або через call-центр 0-800-219-713.
