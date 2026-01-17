Фото: daytoday.ua

З 19 по 23 січня 2026 року Донецький обласний центр зайнятості проведе серію заходів для внутрішньо переміщених осіб. Учасникам даватимуть практичні поради з кар’єрного планування, пошуку роботи, можливостей для навчання та працевлаштування.

Про це повідомили у Донецькому обласному центрі зайнятості.

Серія заходів спрямована на підтримку професійного розвитку та відкриття нових кар’єрних перспектив для переселенців. Учасникам розповідатимуть, як використати зміни у житті як точку зростання та можливість для професійного оновлення.

Протягом тижня учасники зможуть:

отримати практичні поради з кар’єрного планування;

удосконалити навички пошуку роботи;

дізнатися про актуальні можливості навчання та працевлаштування;

відчути підтримку та мотивацію для подальших кроків.

Детальний перелік заходів доступний за посиланням.



Для участі в програмі потрібно зареєструватися. Зробити це можна за телефонами структурних підрозділів центру зайнятості або через call-центр 0-800-219-713.

