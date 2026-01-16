Консультації. Ілюстративне фото: Покровська МВА

Для переселенців із Добропільської громади у Києві пройдуть безкоштовні консультації від благодійного фонду “Право на захист” та центру зайнятості. Зустрічі триватимуть протягом трьох годин, завчасно реєструватися не потрібно.

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Так, під час юридичних консультацій переселенці із Добропільської громади зможуть отримати інформацію щодо компенсації за пошкоджене або зруйноване житло, житлових сертифікатів і реєстрації прав на майно, відновлення втрачених документів, питань статусу ВПО, пенсійних і соціальних виплат, а також спадкових та інших правових питань.

Водночас спеціалісти центру зайнятості проконсультують на тему постановки на облік ВПО та сприяння у працевлаштуванні, можливостей професійного навчання й отримання ваучерів, а також грантів для започаткування власної справи.

Центр життєстійкості “Мангуш”, де пройдуть консультації, розташований за адресою: м. Київ, вулиця Володимира Турця, 4. Зустрічі почнуться 20 січня об 11:00 й триватимуть до 14:00.

Нагадаємо, з січня 2026-го діють оновлені правила виплат для переселенців, оскільки у новому році змінився граничний дохід. Журналісти Вільного Радіо розповіли, кому на наступні шість місяців продовжать підтримку.