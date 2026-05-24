Ілюстративне фото: ДонОДА

Жителі Донеччини, які мусили виїхати за її межі, можуть знайти корисну інформацію в телеграм-боті “МиДонеччина”. Там зібрали довідкову інформацію, яка може знадобитися переселенцям.

Про це повідомили в Донецькій обласній адміністрації.

Бот створили у Департаменті соціального захисту населення Донецької ОДА. У ньому зібрана довідкова інформація для людей, які вимушено покинули свої домівки.

У чатботі можна знайти інформацію про гуманітарні хаби та центри підтримки ВПО, місця тимчасового проживання, центри життєстійкості, побутові осередки та контакти гарячих ліній для переселенців.

Також сервіс містить інформацію про те, як отримати або відновити довідку ВПО, де отримати юридичну консультацію та як знайти волонтерські й гуманітарні організації.

Бот працює в автоматичному режимі цілодобово. Інформацію регулярно оновлюють.

