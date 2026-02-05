Виплата ВПО. Ілюстративне фото: Антикризовий медіа-центр

Ви подружжя-пенсіонерів, які мають дохід менший за 10380 гривень, студент, що проживає окремо від батьків, чи ФОП з майже нульовим заробітком, але допомогу на проживання ВПО вам не виплачують? Це можна виправити.

Ці ситуації знайомі й журналістам-ВПО з редакції Вільного Радіо, й нашим знайомим. Тож чому так стається, а також що можна зробити в таких та інших випадках скасування виплат, розбираємо з начальницею Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги Інною Гавринюк.

Як нараховується виплата ВПО пенсіонерам у 2026 році

Ситуація: У 2025 році чоловіку-ВПО підняли пенсію, а його дружині, яка теж має цей статус, — ні. Окремо дохід чоловіка перевищував визначені 9444 гривні, але загальний середньомісячний дохід подружжя був меншим. Тим не менш, виплату допомоги на проживання пенсіонеру скасували.

Розʼяснення: Переважно дохід пенсіонерів дійсно розраховується окремо. Якщо пенсія кожного з подружжя не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних людей, тобто 10380 гривень у 2026 році, виплату ВПО їм продовжують автоматично.

Проте, якщо пенсія одного з подружжя все ж більша за визначену суму, але разом їхній дохід є меншим, пенсіонери можуть попросити призначити їм допомогу на сім’ю, до складу якої входять лише непрацездатні. Ця можливість визначена підпунктом 7 пункту 13 із приміткою 2 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам у Постанові №332.

“У такому разі братиметься до уваги період переміщення (має бути після 1 січня 2022 року) і середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Якщо пенсія чоловіка становить 13000 гривень, а дружини — 5000 гривень, допомога їм буде продовжена за їхнім зверненням, оскільки середньомісячний сукупний дохід сім’ї становитиме 9000 гривень в місяць на одну особу”, — пояснює начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги Інна Гавринюк.

Щоб оформити допомогу на сім’ю, пенсіонерам треба подати заяву про призначення допомоги. Це можна зробити кількома способами: уповноваженому місцевої ради або в ЦНАП за місцем взяття на облік ВПО, до органу Пенсійного фонду особисто або через вебпортал чи мобільний додаток, а також на порталі або у додатку “Дія”.

Якщо подати заяву онлайн пенсіонерам не вдається, а особисто уповноважені органи її не приймають, переселенці можуть надіслати заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Тоді відповідальні органи будуть зобов’язані надати письмову відповідь, із якою (в разі відмови) пенсіонери зможуть звернутися по допомогу до юристів.

Чи входять студенти до складу сім’ї

Ситуація: Студент денного відділення бакалаврату, якому немає 23 років, живе з батьками. При зверненні по допомогу ВПО його дохід порахували окремо від сім’ї, і він отримав виплату. Але в його знайомого склалося інакше: студента віднесли до складу сім’ї, і він допомогу не отримав.

Розʼяснення: Загалом доходи студентів враховуються до сукупного доходу сім’ї. Але у тих, хто повнолітній, але молодший 23 років, навчається за денною або дуальною формою освіти і не має власних сімей, є право звернутися по призначення допомоги самостійно, якщо їхнє фактичне місце проживання (те, що вказане в довідці ВПО) не співпадає з місцем проживання батьків.

“Це та сама заява [що і в минулому випадку], і способи подання ті ж самі. Тобто студент бере заяву про призначення допомоги, і в довільній формі пише там, що він такий-то проживає не зі своїми членами сім’ї, а за такою-то адресою, і просить виплачувати йому допомогу на проживання ВПО окремо, оскільки він є студентом, наприклад, денної форми навчання і має стільки-то років”, — розповідає Інна Гавринюк.

При зверненні по допомогу ВПО як самостійно, так і разом із сім’єю студенту варто врахувати, що академічна стипендія (та, що призначається за результатами навчання) буде включена в його середньомісячний дохід. Водночас туди не увійде соціальна стипендія дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та людям із їхнього числа. Також у дохід врахують соцвиплати, крім перерахованих у пункті 5 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги з Постанови № 632.

Студенти на занятті. Ілюстративне фото: Укрінформ

Як розраховується дохід переселенців-ФОПів

Ситуація: Студентка, якій немає 23 років, зареєстрована як ВПО окремо від батьків. Дівчина отримує академічну стипендію 2000 гривень й інколи підробляє. Загальна сума її доходу менша за встановлену норму, але у виплаті допомоги їй відмовили через відкритий ФОП.

Роз’яснення: Дохід ФОПів дійсно розраховується інакше й залежить від обраної групи. Відповідно до пункту 9 Порядку вважається, що на спрощеній системі оподаткування ФОП І групи отримує мінімальну заробітну плату, ІІ групи — дві мінімальних зарплати, а ІІІ і IV групи — три мінімальних зарплати. Тобто за замовчуванням у 2026 році вони отримують 8647 гривень, 17294 гривні й 25941 гривню відповідно. Водночас дійсно зароблені кошти, які ФОПи вказали в декларації, при розрахунку доходу до цих сум не додають.

Якщо закрити ФОП і знову звернутися по допомогу на проживання, дохід за загальним правилом порахують за останній завершений бухгалтерсьий квартал до звернення про призначенням чи продовженням виплати допомоги на проживання ВПО або ж за три місяці.

“Якщо в цій ситуації студентка закриє ФОП у лютому 2026 року й звернеться із заявою про призначення допомоги, то в першому випадку дохід порахують за четвертий квартал 2025 року (із жовтня по грудень, — ред.). У другому — за попередні три місяці, тобто за листопад, грудень і січень. Виходить, закриття ФОП не вплине на дохід, і тоді треба буде трохи почекати, щоб оформити виплату”, — пояснює Інна Гавринюк.

Якщо переселенці, які якийсь час тому закрили ФОП, сумніваються в тому, чи мають вони вже отримувати допомогу, фахівчиня радить все ж подати заяву. Навіть у разі відмови це ніяк не вплине на призначення допомоги в майбутньому, коли розрахунок доходу зміниться. Водночас з рішення стане зрозуміло, як саме буде враховуватися середній заробіток.

Чи має виплата ВПО поновитися автоматично, якщо переселенці знову мають право її отримувати

Ситуація: У 2025 році переселенцю перестали виплачувати допомогу ВПО, бо його дохід перевищував 9444 гривні. Тепер же цю норму підняли до 10380 гривень, але дохід переселенця не змінився і є нижчим за цю суму. Тим не менш, виплата ВПО на його рахунок надходити так і не почала.

Розʼяснення: Обов’язково виплата ВПО автоматично продовжується лише переселенцям, які перераховані в пункті 13 Порядку. Це пенсіонери, люди з інвалідністю І чи ІІ групи, діти з інвалідність віком до 18 років, також діти, які страждають на тяжкі захворювання, але яким не встановлена інвалідність, діти-сироти, позбавлені батьківського-піклування та люди до 23 років із їхнього числа і прийомні батьки, опікуни й піклувальники.

Іншим переселенцям, які отримували ВПО до цього, також можуть продовжити допомогу автоматично. Проте тим, кому її припиняли, все ж треба буде звернутися з новою заявою про призначення.

“Способи подання ті ж самі. У разі звернення із заявою до ЦНАПу чи органу місцевого самоврядування їх все одно сформують і надішлють на опрацювання до Пенсійного фонду України. То можна одразу звертатися безпосередньо в орган, який здійснює призначення. Виплату мають поновити з наступного місяця після звернення”, — каже Інна Гавринюк.

Прийом у Пенсійному фонді. Ілюстративне фото: Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області

Що робити, якщо після зміни тимчасової реєстрації ВПО виплата допомоги припинилася

Ситуація: Переселенка повідомляла про зміну місця проживання й оновлювала тимчасову реєстрацію під час кожного переїзду. На теперішньому місці вона кілька разів отримала допомогу ВПО, але потім виплата припинилася. Це пояснили тим, що не можуть нараховувати кошти, бо дівчина начебто може також отримувати їх за минулою адресою.

Розʼяснення: Протягом 10 днів після зміни місця проживання ВПО має повідомити про це структурний підрозділ із питань соцзахисту, проте вимоги щоразу переоформлювати виплату допомоги на проживання немає. Взагалі дані про нарахування виплати за тією чи іншою адресою мають передаватися під час взаємодії між реєстрами. Водночас посадовці не зобов’язані періодично їх перевіряти, тож, аби убезпечити себе, після переїзду ВПО можуть написати заяву про продовження виплати в довільній формі.

Якщо ж нараховувати допомогу вже припинили, переселенцям варто звернутися із письмовою заявою до органу ПФУ про продовження виплати за фактичним місцем проживання. На підставі такої заяви там дізнаються інформацію із реєстру ВПО та з системи про отримання чи неотримання ними допомоги й або продовжать виплату, аби відмовлять у ній. У будь-якому випадку переселенцям надішлють рішення на поштову чи електронну адресу, і за потреби вони зможуть його оскаржити.

“Часто посадові особи Пенсійного фонду схиляють особу до написання нової заяви про призначення допомоги, а не до заяви про поновлення виплати. Це відбувається через те, що часом виплата припиняється через бездіяльність посадових осіб ПФУ й вони не хочуть потім виплачувати допомогу за минулий період. Якщо допомога не була виплачена з їхньої вини й особа написала заяву на поновлення вже призначеної допомоги, там мають відшкодувати неотриману суму”, — наголошує Інна Гавринюк.

Чи можуть переселенці оформити виплату ВПО після повернення з-за кордону

Ситуація: Жінка родом з наразі окупованої території, яка зареєструвалася як ВПО на підконтрольній території України, виїхала закордон. Через певний час вона вирішила повернутися в країну й наново оформити допомогу на проживання ВПО, але не знає, чи може її отримувати.

Роз’яснення: Переселенці, які повернулися з-за кордону й уперше звертаються по допомогу на проживання, мають право написати заяву про її призначення. Але зробити це вони можуть не раніше, ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну. При цьому традиційно враховуватиметься їхній дохід, отриманий в Україні. Тобто якщо працездатна людина заробляла кошти лише закордоном, вони враховуватися не будуть. У такому разі виплату їй призначать, але протягом двох місяців вона має або працевлаштуватися, або стати на облік як безробітна чи шукач роботи.

Якщо ж раніше переселенцям вже призначали виплату ВПО на шість місяців і протягом цього періоду вони виїхали закордон на понад 30 днів підряд чи понад 60 днів загалом, вони не зможуть поновити нарахування цієї допомоги до кінця тих шести місяців.

“Це дуже закручено в Порядку. Але вважається так: якщо людині була призначена допомога з січня по червень 2025 року, вона десь у лютому чи в березні ухвалює рішення про виїзд закордон, потім перебуває там більше 30 днів підряд, але повертається в межах цього шестимісячного періоду (тобто до червня 2025 року), то на цей період їй не буде призначено виплату”, — пояснює Інна Гавринюк.

А щодо людей, які отримували допомогу на проживання ВПО, але потім перебували закордоном кілька років і не оформлювали документально там постійне місце проживання, у Порядку нічого не визначено.

Повернення українців з-за кордону. Ілюстративне фото: Czarek Sokolowski

Чи можна отримати компенсацію коштів за період, коли переселенцям неправомірно не виплачували ВПО

Ситуація: Переселенець дізнався, що все ж мав отримувати допомогу на проживання, у якій йому раніше відмовили. Тепер він хоче спробувати оформити компенсацію за ті місяці, коли йому її не виплачували.

Розʼяснення: Переселенці можуть вимагати компенсації допомоги на проживання ВПО, яку вони не отримали раніше, тільки якщо після відповідного звернення їм не нарахували її через помилку посадовців, які мали провести розрахунок. Але, перш ніж це робити, варто проконсультуватися з юристами.

“Потрібно аналізувати саме письмову відмову або рішення про припинення виплати, щоб чітко розуміти, яка є перспектива стягнення цих коштів за минулий час і чи є взагалі перспектива звернення до суду. Бо деколи люди можуть помилково вважати, що, наприклад, їхні доходи враховані невірно”, — попереджає Інна Гавринюк.

Фахівчиня наголошує, що незалежно від доходу чи суспільного статусу ВПО мають право на отримання консультацій, роз’яснень, допомоги в складанні заяв у системі безоплатної правничої допомоги. Отримати її можна в будь-який зручний спосіб:

Телефоном:

0-800-213-103 — безкоштовно з мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України;

+38(044)363-10-41 — за тарифами оператора з-за кордону;

подзвонивши з мобільного застосунку Telegram

Письмово (в будні дні з 09:00 до 17:00):

у приватному чаті в Telegram ;

у приватному чаті у Viber ;

написавши приватне повідомлення на сторінці у Facebook;

написавши приватне повідомлення на сторінці в Instagram.

Особисто:

звернувшись до найближчого бюро правничої допомоги незалежно від зареєстрованого місця проживання — знайти бюро й подивитися їхній графік роботи можна на мапі .

Нагадаємо, з 1 лютого 2026 року в Україні планують відновити щомісячні виплати для дітей із родин ВПО. Щоб їх отримати, треба буде написати заяву після ухвалення урядової постанови. А яка підтримка ВПО від держави вже доступна в 2026 році, ми розповідали в матеріалі.