Відділення Торецької лікарні у Софіївській Борщагівці, яке обслуговує переселенців із Донеччини та місцевих жителів. Фото: Донецька ОВА

У Софіївській Борщагівці на Київщині відкрили нове відділення релокованої Центральної міської лікарні Торецька. Тут обслуговуватимуть переселенців з Донеччини.

Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

У відділенні працюють сімейні лікарі та спеціалісти вузького профілю, зокрема кардіологи, офтальмологи, неврологи, хірурги, дерматологи, стоматологи, гінекологи, урологи, ортопеди та ендокринологи. Пацієнти можуть пройти УЗД, кардіографію, холтер-моніторинг та інші види обстежень.

У самому закладі облаштовані оглядовий та маніпуляційний кабінети для забору аналізів і надання первинної допомоги, денний стаціонар, стоматологічний кабінет, а також ендоскопічний та хірургічний блоки.

Поряд із лікарнею у селі діє Центр первинної медико-санітарної допомоги, релокований із Торецька. Тут можна отримати консультації сімейного лікаря, педіатра, терапевта, офтальмолога, кардіолога та судинного хірурга. У центрі також проводять УЗД, вакцинацію та лабораторні аналізи, надають паліативну допомогу і забезпечують перевезення важкохворих пацієнтів.

