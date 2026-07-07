Юридична допомога. Ілюстративне фото: Мережа права

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У середу, 8 липня, фахівець благодійного фонду “Право на захист” проведе прийом для мешканців Волноваського району, які наразі перебувають у Києві та Київській області та потребують юридичної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі центру підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”.

Консультація триватиме дві години, почнеться о 10:00 у центрі підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”, який працює в будинку №28 на вулиці Поліській, у Києві.

Зазначимо, після адмінреформи 2020 року до Волноваського району увійшли Великоновосілківська, Волноваська, Вугледарська, Комарська, Мирненська, Ольгинська, Старомлинівська та Хлібодарівська громади. Саме їх мешканці зможуть отримати консультації.

Нагадаємо, Дружківська міська військова адміністрація почала збір відповідей від жителів громади для розробки стратегії відновлення й розвитку території до 2027 року. Заповнення форми займає 10–15 хвилин, це можна зробити до 20 липня 2026 року.