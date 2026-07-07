Дружківка у червні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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Дружківська міська військова адміністрація почала збір відповідей від жителів громади для розробки стратегії відновлення й розвитку території до 2027 року. Заповнення форми займає 10–15 хвилин, це можна зробити до 20 липня 2026 року.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Опитування доступне за посиланням. Його закликають пройти мешканців із різних категорій суспільства, зокрема:

тих, хто досі залишається у громаді;

жителів, які стали переселенцями й переїхали до інших населених пунктів країни або за кордон;

тих, хто намагається зберегти чи релокувати місцевий бізнес.

Для довідки: Стратегія відновлення та розвитку — документ, який громада розробляє для планування свого розвитку на середньострокову перспективу. Він поєднує план подолання наслідків війни з довгостроковим баченням економічного й соціального розвитку території та подекуди потрібен, аби залучити грантове або донорське фінансування.

“Участь в опитуванні є повністю конфіденційною. Усі ваші відповіді будуть опрацьовані експертами та використані виключно в узагальненому вигляді для формування планів відбудови, розширення гуманітарної підтримки та створення “віртуальної громади”, — уточнили у військовій адміністрації.

Там зазначили, що саме базуючись на відповідях на опитування місцева влада, донори та міжнародні партнери визначать пріоритети своєї роботи на найближчі роки.

Нагадаємо, напередодні екіпаж “Білого Янгола” евакуював з прифронтової Дружківки 77-річну жінку. Окупанти постійно бʼють по місту з різного виду озброєння, а разом з тим додається і повітряна загроза — через це правоохоронцям доводиться ховати автівку та рухатися на порятунок пішки.