Для переселенців зі Світлодарської громади пройде онлайн-прийом 8 жовтня: як доєднатися

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Мешканці Світлодарської громади, які виїхали за її межі, 8 жовтня зможуть отримати безоплатну первинну правничу допомогу у відеоформаті. Для цього потрібно завчасно зареєструватися.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Прийом проведе в.о. начальника юридичного відділу Світлодарської МВА Вікторія Бичковська. Посадовиця відповідатиме на питання, які належать до компетенції місцевої влади.

Зустріч відбудеться у Google Meet з 10:00 по 12:00, доєднатися можна за посиланням.

Від учасників вимагають завчасної реєстрації на участь. Для цього треба заповнити форму, вона також доступна за посиланням.

У військовій адміністрації також нагадали, що громадяни можуть надсилати письмові звернення на електронну пошту: [email protected]. Графік наступних зустрічей можна переглянути на сайті адміністрації.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні новий пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро. Гроші підуть на нове озброєння, а також на підтримку енергосистеми перед зимою.