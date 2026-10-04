Німеччина надасть допомогу Україні на понад 1,3 млрд євро — для зброї та енергетики

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц. Ілюстративне фото: Офіс президента України

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Німеччина надасть Україні новий пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро. Гроші підуть на нове озброєння, а також на підтримку енергосистеми перед зимою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем ключову увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. Україна отримаю пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро, який включає зброю, гроші на допомогу енергетиці перед зимою та фінансування виробництва перехоплювачів проти реактивних “шахедів”.

“На сьогодні у нас 15 угод та документів, і більшість із них — про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні”, — написав Зеленський.

Загалом під час візиту сторони підписали домовленості на понад 8,5 мільярда євро. А окремо — спеціальну угоду щодо спільних дій та нових можливостей у протидії ударним дронам.

За словами глави держави, Україна збиває близько 85–92% звичайних “шахедів”, а ефективність перехоплення реактивних БпЛА зараз становить орієнтовно 50–70%. У протидії їм суттєво допомагає авіація, зокрема F-16. Україна працює над тим, щоб збільшити можливості цих винищувачів у перехопленні реактивних дронів і щоб літаки були забезпечені потрібним озброєнням.

Нагадаємо, доходи бюджету т. зв. “ДНР” на 2026 рік збільшили на 3,7 млрд рублів (близько 2 млрд грн). Це гроші з резервного фонду уряду РФ. Кошти спрямують на закупівлю резервних джерел енергії, охорону освітніх закладів та субсидування комунальних підприємств.