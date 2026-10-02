РФ виділяє бюджету т.зв. “ДНР” додаткові 3,7 млрд рублів: на резервні джерела енергії та субсидування тепломереж та водоканалів | Вільне Радіо

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Доходи бюджету т. зв. “ДНР” на 2026 рік збільшили на 3,7 млрд рублів (близько 2 млрд грн). Це гроші з резервного фонду уряду РФ. Кошти спрямують на закупівлю резервних джерел енергії, охорону освітніх закладів та субсидування комунальних підприємств.

Про це повідомляють медіа окупантів з посиланням на пленарне засідання т. зв. “Народної Ради ДНР”.

Т. зв. “Народна рада ДНР” ухвалила зміни до “закону про бюджет ДНР на 2026 рік та на плановий період 2027–2028 років”. Він передбачає збільшення доходів на 2026 рік на 3,7 млрд рублів (близько 2 млрд грн). Відтепер вони становитимуть 252,5 млрд рублів (приблизно 135,6 млрд грн).

За словами т. зв. першої заступниці “міністра фінансів ДНР” Наталії Пономаренко, збільшення доходів відбудеться за рахунок дотації з резервного фонду уряду РФ.

Кошти спрямують на закупівлю резервних джерел енергії, охорону освітніх закладів та інші цілі, зокрема на субсидування комунальних підприємств у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували бюджет т.з. “ДНР” на 2026 рік. На початку року було відомо про збільшення витрат на утримання ватажка Дениса Пушиліна і псевдодепутатів та зменшення — на освіту.