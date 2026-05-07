Власна справа. Ілюстративне фото: Мінцифри

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Українські ВПО, які вже мають або планують завести власну справу та отримати на неї грант, можуть доєднатися до безкоштовної навчальної програми. Вона охоплює весь цикл створення бізнесу: від формування ідеї до подачі заявки на фінансування через урядову програму “Власна справа”.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації.

Навчання охоплює кілька ключових блоків, зокрема розробку бізнес-плану, подачу заявки на державний грант через портал “Дія”, підготовку до презентації проєкту, а також фінансове планування та звітність.

Окремий модуль присвятили цифровізації: автоматизації бізнес-процесів, організації онлайн-продажів та використанню інструментів штучного інтелекту, уточнили в ДонОДА.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням. Проєкт втілюють у межах програми “Єднання заради дії”, яку впроваджують IREX за підтримки Державного департаменту США у співпраці з Міністерством економіки України.

Нагадаємо, Естонська рада у справах біженців відновлює онлайн-реєстрацію на грошову допомогу в п’ятницю, 8 травня. Форма буде доступна для подачі всього протягом п’яти годин, виплати зможуть отримати вразливі мешканці п’яти прифронтових областей та ВПО, зокрема Донеччини. Журналісти Вільного Радіо розповіли, хто і як саме може подати заявку на цю допомогу.