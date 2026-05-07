Українські ВПО, які вже мають або планують завести власну справу та отримати на неї грант, можуть доєднатися до безкоштовної навчальної програми. Вона охоплює весь цикл створення бізнесу: від формування ідеї до подачі заявки на фінансування через урядову програму “Власна справа”.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації.
Навчання охоплює кілька ключових блоків, зокрема розробку бізнес-плану, подачу заявки на державний грант через портал “Дія”, підготовку до презентації проєкту, а також фінансове планування та звітність.
Окремий модуль присвятили цифровізації: автоматизації бізнес-процесів, організації онлайн-продажів та використанню інструментів штучного інтелекту, уточнили в ДонОДА.
Зареєструватися на навчання можна за посиланням. Проєкт втілюють у межах програми “Єднання заради дії”, яку впроваджують IREX за підтримки Державного департаменту США у співпраці з Міністерством економіки України.
