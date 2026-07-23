Релокована Мирноградська лікарня на Хмельниччині. Фото: Донецька обласна державна адміністрація

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Для Мирноградської центральної міської лікарні, яка у 2025 році релокувалася з Донеччини до Хмельницької області, підготують проєкт капітального ремонту додаткових приміщень.

Про підбір виконавця для розробки плану ремонту журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи закупівель Prozorro.

Для довідки: Проєктно-кошторисна документація (ПКД) — це комплект документів, який містить технічні рішення, креслення, розрахунки та кошториси, необхідні для будівництва, реконструкції, капітального ремонту чи реставрації обʼєкта. Вона визначає обсяг, вартість і порядок виконання будівельних робіт.

Мирноградську центральну міську лікарню релокували до села Оринин на Хмельниччині у 2025 році через постійні російські обстріли. Тоді медзаклад розмістили у відремонтованому приміщенні колишньої Орининської районної лікарні. Разом із лікарнею переїхала частина колективу та сучасне медичне обладнання, яке вдалося евакуювати з Мирнограда.

Заклад надає вторинну медичну допомогу. Тут працюють хірургічне, урологічне, гінекологічне й травматологічне відділення, а також лабораторія, рентген і кабінет ультразвукової діагностики.

Що планують відремонтувати

Проєкт розроблять для капітального ремонту приміщень котельні, кухні та пральні.

Підрядник має підготувати проєктно-кошторисну документацію, провести необхідні розрахунки та забезпечити проходження експертизи, після чого можна буде переходити до виконання ремонтних робіт.

Хто виконуватиме роботи

На розробку проєкту передбачили 197 580 грн без ПДВ. Договір уклали без використання електронної системи закупівель. Виконавцем обрали ТОВ “БУДСПЕЦ ІНЖИНІРИНГ” із Хмельницького.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “БУДСПЕЦ ІНЖИНІРИНГ” зареєстрували у Хмельницькому в серпні 2020 року. Основний вид діяльності компанії — архітектурна діяльність. Її засновником і кінцевим бенефіціаром є Сергій Баша, а керівницею — Лариса Ткачук.

Роботи оплатять коштом Національної служби здоровʼя України.

За умовами договору, підрядник має завершити розробку документації та пройти експертизу до 30 серпня 2026 року.

Нагадаємо, раніше в цій будівлі вже відремонтували коштом Мирноградської лікарні рентген кабінет. Це був поточний ремонт.