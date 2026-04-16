Підтримка військового. Ілюстративне фото: Армія Інформ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Офіс Омбудсмана опублікував “дорожню карту” для рідних військових, які потрапили в полон, зникли безвісти або загинули. Це 16-сторіноковий документ, у якому покроково розповідають, куди та як рідні захисників можуть звернутися за допомогою, зокрема в оформленні виплат.

Про це повідомили в інформаційній агенції Міноборони України Армія Інформ.

Опублікована “дорожня карта” містить, зокрема, перелік установ та контактів, куди потрібно звернутися відразу після отримання інформації про військового або військову, список документів, які потрібні для подачі заяв, а також порядок взаємодії зі слідчими, представникам ТЦК та СП й військовими частинами.

Окремо у документі викладені інструкції щодо оформлення статусів і отримання соціальних гарантій з боку держави.

Документ доступний безкоштовно за посиланням.

Нагадаємо, голова Офісу Президента України Кирило Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та Росією. За словами посадовця, нині обидві сторони готуються до обміну, здійснюючи необхідні процедури.