Обмін полоненими 6 березня. Фото: Володимир Зеленський

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та Росією. За словами посадовця, нині обидві сторони готуються до обміну, здійснюючи необхідні процедури.

Про це Кирило Буданов заявив у коментарі виданню “Цензор нет”.

“Я підтверджую, що найближчим часом буде обмін. Просто ми не завжди встигаємо з фізичними та юридичними процедурами — як вони (росіяни, — ред.), так і ми. Наприклад, тут якраз (минулого разу, — ред.) ми встигли, а вони — ні”, — зазначив посадовець.

Раніше, 12 квітня, Кирило Буданов заявив, що обмін, попередньо, відбудеться до кінця поточного тижня (до 19 квітня).

Попередній обмін полоненими Україна та Росія провели 11 квітня. Тоді з неволі вдалося повернути 175 українських військових, а також сімох цивільних заручників країни-агресорки. Більшість із тих, кого вдалося обміняти, були у неволі з 2022 року.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні понад 90 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Серед них — як військові, так і цивільні, включно з дітьми. Частина цих людей може перебувати в полоні. Водночас для пошуку людей і встановлення особи загиблих у країні працюють десятки ДНК-лабораторій та спеціальний центр ідентифікації.