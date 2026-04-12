В Україні розраховують на ще один етап обміну військовополоненими з Росією. Він може відбутися вже найближчим часом — орієнтовно наприкінці наступного тижня. Провести обмін раніше завадили бюрократичні процедури з російської сторони.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі телеканалу Новини.LIVE.

За його словами, після обміну 11 квітня, під час якого вдалося повернути 182 українців, сторони продовжують підготовку до наступного етапу. Водночас процес дещо затримався через організаційні питання з боку Росії.

Попри це, українська сторона вирішила не відкладати попередній обмін, щоб звільнені військові та цивільні змогли повернутися додому якнайшвидше.

“Не зовсім встигла та сторона підготувати це все, але чекати не було змоги. Хай хоч ці 182 людини зустрінуть свято вдома”, — зазначив Буданов.

Наразі сторони працюють над узгодженням наступного обміну. Він, за попередніми очікуваннями, може відбутися до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, що 11 квітня 2026 року з російського полону повернули 175 військових та сімох цивільних. Більшість були в неволі з 2022 року.