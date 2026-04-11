Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, в межах якого на підконтрольну територію вдалося повернути 182 українців. Більшість із них — воїни Збройних сил України, нацгвардійці та прикордонники. Також серед звільнених є семеро цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У межах цього обміну вдалося повернути 175 військових. Вони брали участь у бойових діях на різних напрямках фронту, зокрема в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що особливістю цього обміну є те, що 90% повернутих перебували в неволі з 2022 року — зокрема 156 з 175 військових та всі семеро цивільних. Є серед них і ті, хто потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення. Найстаршому звільненому військовому виповнилося 63 роки, наймолодшому — лише 21 рік.

Семеро цивільних — переважно молоді хлопці 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині та Донеччині, і які так само незаконно утримувалися в неволі з 2022 року.

За словами омбудсмана, повернені мають тяжкий стан здоровʼя, зазнали травм і перебувають у пригніченому психологічному стані.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 6 березня цього ж року. Тоді з неволі вдалося повернути 300 українських військових та ще двох цивільних громадян. Більшість оборонців була в полоні понад рік, деякі з них — ще з 2022 року.