Україна та Росія провели другий день обміну військовополоненими у форматі “500 на 500”, цього разу на підконтрольну територію вдалося повернути 300 українських військових та ще двох цивільних громадян. Більшість оборонців була в полоні понад рік, деякі з них — ще з 2022 року.

Про обмін повідомив президент Володимир Зеленський. Розширені дані оприлюднили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Серед [повернутих з полону] хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року”, — повідомив президент Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що це був заключний етап обміну, про який Україна та Росія домовилися за підсумками чергового раунду перемовин у Женеві. Загалом протягом 5-6 березня українська сторона повернула 500 захисників і захисниць, а також двох цивільних громадян.

Російські медіа повідомляють, що російській стороні у відповідь 5 березня передали 200 військових, а 6 березня — ще 300.

“Серед визволених сьогодні Захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60. Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя”, — уточнили у Коорштабі.

Далі визволених оборонців направлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Їм обіцяють необхідну допомогу й документи, а також належні грошові виплати.

“Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння. Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за допомогу в реалізації цього обміну”, — завершили в Координаційному штабі.

Нагадаємо, 5 березня між Україною та Росією відбувся перший у 2026-му весняний обмін полоненими. На Батьківщину вдалося повернути ще 200 захисників та оборонців.