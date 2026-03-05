Обмін "200 на 200" між Україною та Росією, 5 березня 2026 року. Фото: Володимир Зеленський

5 березня між Україною та Росією відбувся перший у 2026-му весняний обмін полоненими. На Батьківщину вдалося повернути ще 200 захисників та оборонців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Також є воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

“Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні”, – написав глава держави.

Відомо, що обмін організували за посередництва з боку Об’єднаних Арабських Еміратів і США. Цього вдалося досягнути в межах тристоронніх перемовин у Женеві, уточнили у Коордштабі.

“Серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. Звільнені військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити та офіцерів”, – написали у відомстві.

Тепер оборонці пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

“Найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 27 років. Інша цікава особливість: 18 із повернутих Захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні”, — розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути 6622 людей.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та Росією був 5 лютого цього ж року. Тоді з неволі вдалося повернути 150 військових та ще сімох цивільних заручників. Процедуру провели по завершенню чергового раунду перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах.