Онлайн-зустріч для родин зниклих безвісти та полонених із Донеччини й Луганщини 18 листопада: як долучитися

Зниклі безвісти Ілюстративне фото: Needpix

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18 листопада 2026 року для родин зниклих безвісти та полонених українських військовослужбовців із Донецької та Луганської областей проведуть онлайн-зустріч із представниками державних органів. Учасники зможуть обговорити питання захисту своїх прав та законних інтересів. Розповідаємо, коли відбудеться зустріч і куди звертатися за додатковою інформацією.

Про це повідомили в оголошенні представника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у Донецькій та Луганській областях.

Зустріч запланували на 18 листопада 2026 року об 11:00. Вона відбудеться в онлайн-форматі, тож долучитися до обговорення можна буде дистанційно.

Захід організовують у межах роботи регіональної робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

До зустрічі запрошують родини військовослужбовців із Донецької та Луганської областей, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Участь в обговоренні візьмуть представники державних органів та установ. Основна тема зустрічі — захист прав і законних інтересів родин українських оборонців та цивільних громадян. Учасники зможуть почтавити актуальні для них питання.

За додатковою інформацією щодо заходу можна звернутися до представника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артура Добросердова, у Донецькій та за сумісництвом у Луганській областях.

Контактна людина — Костянтин Черніков. Телефон: 097 250 37 91.

В оприлюдненому оголошенні не зазначили посилання для підключення до онлайн-зустрічі та порядок реєстрації. Цю інформацію можна уточнити за вказаним номером телефону.

Додамо, що на листопад 2026-го Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин налічує понад 115 людей. До нього увійшли як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема діти. Їх продовжують розшукувати.