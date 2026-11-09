Скільки людей в Україні офіційно вважають зниклими безвісти за особливих обставин на листопад 2026 року

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На листопад 2026-го Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин налічує понад 115 людей. До нього увійшли як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема діти. Їх продовжують розшукувати.
Про це пише “Суспільне. Новини” з посиланням на відповідь уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артура Добросердова.
За його словами, нині у Реєстрі зниклих безвісти переважають саме військовослужбовці сектору безпеки й оборони — бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та розвідувальних органів України. Їх точну кількість офіційно не розголошують від початку відкритого вторгнення Росії з міркувань безпеки.
“Оприлюднення інформації про кількість втрат особового складу: загиблих, полонених та зниклих безвісти за особливих обставин може використати РФ у плануванні та веденні збройної агресії проти України та в інформаційному просторі для використання як ІПСО, чим завдасть істотної шкоди інтересам нацбезпеки, суспільному інтересу та інтересам членів сімей військовослужбовців, зниженню морально-психологічного стану та бойового духу особового складу сил оборони та сил безпеки”, — йдеться у відповіді Добросердова.
Зазначимо, що наприкінці квітня 2026-го в Україні вважали зниклими безвісти за особливих обставин понад 90 тисяч людей. Для пошуку людей і встановлення особи загиблих у країні працюють десятки ДНК-лабораторій та спеціальний центр ідентифікації.
Раніше ми писали про те, як визнати зниклого безвісти військового померлим. Часто цей статус не змінюється роками, але родичі мають докази загибелі. Тоді вони можуть визнати людину померлою через суд. Це потрібно як для отримання грошової допомоги, так і для гідного вшанування пам’яті.