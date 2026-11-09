Скільки людей в Україні офіційно вважають зниклими безвісти за особливих обставин на листопад 2026 року

Зниклі безвісти. Ілюстративне фото: Українське радіо

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На листопад 2026-го Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин налічує понад 115 людей. До нього увійшли як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема діти. Їх продовжують розшукувати.

Про це пише “Суспільне. Новини” з посиланням на відповідь уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артура Добросердова.

За його словами, нині у Реєстрі зниклих безвісти переважають саме військовослужбовці сектору безпеки й оборони — бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції та розвідувальних органів України. Їх точну кількість офіційно не розголошують від початку відкритого вторгнення Росії з міркувань безпеки.

“Оприлюднення інформації про кількість втрат особового складу: загиблих, полонених та зниклих безвісти за особливих обставин може використати РФ у плануванні та веденні збройної агресії проти України та в інформаційному просторі для використання як ІПСО, чим завдасть істотної шкоди інтересам нацбезпеки, суспільному інтересу та інтересам членів сімей військовослужбовців, зниженню морально-психологічного стану та бойового духу особового складу сил оборони та сил безпеки”, — йдеться у відповіді Добросердова.

Зазначимо, що наприкінці квітня 2026-го в Україні вважали зниклими безвісти за особливих обставин понад 90 тисяч людей. Для пошуку людей і встановлення особи загиблих у країні працюють десятки ДНК-лабораторій та спеціальний центр ідентифікації.