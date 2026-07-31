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Для учнів Маріупольської громади, які нині перебувають на підконтрольній території, планують закупити 275 павербанків. На це з місцевого бюджету передбачили понад 573 тисячі гривень. Ідеться про зовнішні акумулятори великої ємності, які мають допомогти школярам навчатися під час перебоїв з електропостачанням.

Про відповідний тендер журналісти дізналися з електронної системи закупівель Prozorro.

Що та за скільки планують закупити

Замовником закупівлі є Департамент освіти Маріупольської міської ради. Очікується, що переможець торгів доставить усі 275 павербанків до 28 серпня 2026 року.

Згідно з технічною звітністю, пристрої повинні мати місткість не менше ніж 50 тисяч мА-год, підтримувати потужність щонайменше 65 Вт та бути оснащеними щонайменше трьома вихідними портами USB Type-A. Також серед вимог — наявність отворів USB Type-C і microUSB, літій-полімерний акумулятор, вага не більш як 1,2 кілограма та гарантія щонайменше на 12 місяців.

Очікувана вартість закупівлі становить 573 100 грн без ПДВ. Але остаточна сума може бути меншою — її визначать за результатами електронного аукціону, під час якого організатори оберуть переможця за найнижчою ціною.

Подати тендерні пропозиції потенційні постачальники можуть до 6 серпня 2026 року. Проведення електронного аукціону та визначення переможця заплановані на 7 серпня.

Учасники тендера просять змінити його умови: в чому суть

У розділі “Питання та вимоги” до тендера наші журналісти виявили, що потенційні постачальники просять замовника змінити технічні вимоги до товару.

Один із них — ФОП Семенюк Данило Віталійович — звернувся із проханням змінити вимогу щодо обовʼязкової наявності розʼєму microUSB. На думку підприємця, цей стандарт уже застарів, а більшість сучасних павербанків із заявленою місткістю 50 000 мА-год оснащені лише портами USB Type-C.

У своєму зверненні учасник запропонував дозволити альтернативну вимогу — “microUSB та/або USB Type-C”. За його словами, це розширить коло потенційних постачальників і дасть змогу закупити сучасніші моделі без штучних обмежень.

Станом на 31 липня 2026 року Департамент освіти Маріупольської міської ради ще не оприлюднив відповіді на це звернення.

Хто зможе отримати павербанки

У Маріупольській міській раді у відповідь на дзвінок журналістів Вільного Радіо повідомили, що павербанки видаватимуть усім учням, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Маріупольської міської територіальної громади та перебувають на підконтрольній українському уряду території. Закупівлю проводять у межах міської цільової програми, щоб забезпечити безперервне дистанційне навчання дітей під час можливих блекаутів.

За даними міськради, 275 павербанків мають повністю покрити потребу школярів Маріупольської громади, які станом на початок нового навчального року навчатимуться в Україні.

Для отримання допомоги батькам або самим учням, якщо їм уже виповнилося 14 років, потрібно звернутися до адміністрації закладу загальної середньої освіти Маріупольської громади, де навчається дитина, та подати заяву.

До заяви необхідно додати:

копію паспорта або свідоцтва про народження дитини;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) дитини або одного з батьків;

документ, що підтверджує зареєстроване чи задеклароване місце проживання на території Маріупольської громади станом на 24 лютого 2022 року або перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи на території Маріупольської громади на цю дату;

копію чинної довідки внутрішньо переміщеної особи;

оригінал довідки із закладу освіти про навчання дитини з приміткою, що вона перебуває на території України у поточному навчальному році.

Пристрої видаватимуть представники адміністрації шкіл після перевірки поданих документів.

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