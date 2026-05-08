Вільне Радіо запускає нову лінійку мерчу про Донеччину. Фото: Вільне Радіо

Чашки з корковим дном, термочашки, шопери та наліпки — команда Вільного Радіо розширює власну лінійку мерчу про Донеччину. У новій колекції — речі, які можна використовувати щодня. Усі позиції вже доступні для замовлення через соцмережі проєкту. Розповідаємо, що саме увійшло до серії та скільки це коштує.

Мерч Вільного Радіо — це спосіб говорити про Донеччину через теплі спогади й пам’ять, а не лише через війну.

У новій серії ми використали знайомі для регіону символи й асоціації — зокрема терикони, соледарську сіль, дружківську порцеляну, лиманський ліс, “азовстальський” кришталь, антрацит, соляні шахти та промислові об’єкти. Це образи, які часто спливають у пам’яті, коли йдеться про Донеччину та відчуття дому.

У лінійці ви знайдете:

футболки,

шопери,

звичайні та об’ємні стикерпаки,

чашки,

чашки з корковим дном,

термочашки.

Футболка та шопер нової лінійки мерчу. Фото: Вільне Радіо

Стикерпак нової лінійки мерчу. Фото: Вільне Радіо

Чашка, з корковим дном та термочашка нової лінійки мерчу. Фото: Вільне Радіо

“Нова серія мерчу — для тих, хто відчуває ритм Донеччини у кожному ударі серця. Ми створили ці речі для поціновувачів якості та лаконічного стилю, які люблять наш край так само сильно, як ми. Це не просто одяг чи аксесуари — це спосіб бути на одній хвилі”, — каже менеджерка спільноти Вільного Радіо Наталя Тищук.

Крім того, купуючи нашу продукцію, ви підтримуєте команду Вільного Радіо: це допомагає нам частково зменшити залежність від донорського фінансування та підтримувати стабільну роботу.

“Це ще одна можливість підтримати незалежну журналістику Донеччини”, — додає Наталя Тищук.

Ціни на нову лінійку такі:

футболка — 1 150 грн,

шопер — 650 грн,

звичайний стикерпак — 200 грн,

об’ємний — 470 грн,

чашка — 550 грн,

чашка з корковим дном — 650 грн,

термочашка — 1 310 грн.

Замовити продукцію можна через сторінки “Я — Донеччина” у фейсбуці та інстаграмі.

Раніше ми писали про те, що Вільне Радіо запустило першу лінійку мерчу про Донеччину. Вона присвячена різним обличчям регіону: Донеччина шахтарська, морська та степова. У матеріалі детально розповідаємо, що можна придбати.