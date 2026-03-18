Мерч, присвячений Донецькій області від Вільного Радіо: як придбати

Вільне Радіо запустило мерч, присвячений Донецькій області

Терикони, Авдіївський коксохімічний завод, памʼятник надазовським грекам або ж стела Донеччини — лише частина з обʼєктів на символічній продукції, присвяченій регіону. Команда Вільного Радіо вже підготувала для читачів футболки та стікерпаки — це тільки початок. Розповідаємо, що і як вже можна придбати.

Перша колекція мерчу Вільного Радіо: що у ній

Сувенірна продукція з символами Донеччини від Вільного Радіо присвячена різним обличчям регіону: Донеччина шахтарська, морська, степова. У першій колекції вже можна придбати футболки та стікерпаки через сторінку “Я – Донеччина” в Instagram та Facebook.

“У цій лінійці ми використали піксель-арт, так звану “1-бітну графіку”, натхненну комп’ютерними інтерфейсами кінця 90-х років. Частина Донеччини нині зруйнована, частина — окупована, але пам’ять про регіон живе у різних фото та відеоматеріалах на наших комп’ютерах. Ми хотіли передати це почуття часу, який зупинився, а також показати регіон так, як раніше його не зображали”, – розповів дизайнер піксель-арт лінійки мерчу Вʼячеслав Попович.

На продукції зображені як абстрактні обʼєкти без конкретних прикладів, накшталт териконів, так і реальні – степові баби, стела Донецької області, Авдіївський коксохімічний завод, памʼятник надазовським грекам у селищі Ялта тощо. Ми будемо доповнювати асортимент новими виробами та розповідати вам про це.

“Донеччина — це не просто точка на мапі. Це досвід, який не зникає. Це памʼять, яка тримає. Це дім, який носиш із собою, навіть коли далеко. Тепер це можна зробити буквально”.

Чому Вільне Радіо створило власний мерч

Вільне Радіо створює власний мерч, бо ми хочемо таким чином говорити про Донеччину через культуру, ландшафти, історію і впізнавані, близькі і зрозумілі атрибути.

“Мерч від Вільного Радіо – це про Донеччину, яку видно. Донеччину, яка не тільки про війну, обстріли та руйнування. Це про дім, символи, пам’ять, досвід, людей, спогади і надії.

З іншого боку, наш мерч – це спосіб показати, що для вас Донеччина важлива, ви звідти або пов‘язані з нею іншим способом. Без зайвих пояснень, слів чи чогось іншого. Це про відчуття приналежності до спільноти, яка фізично розкидана по різних регіонах України та світу. Такий собі знак для своїх”, — розповідає директорка Вільного Радіо Анастасія Шибіко.

Як купівля сувенірів з символами Донеччини підтримує незалежну журналістику

Купуючи мерч Вільного Радіо ви можете не лише отримати речі, які асоціюються з домом, а й підтримати незалежну журналістику.

“Зрештою, купуючи мерч, ви підтримуєте роботу Вільного Радіо. Напевне, ні для кого не є таємницею, що зараз доволі складний період для багатьох незалежних медіа та громадських організацій.

Напрям роботи із мерчем є нашим способом зменшити залежність від донорського фінансування, зміцнити нашу сталість. Це означає, що ми будемо поряд, будемо розповідати, що відбувається, на що витрачають гроші громади Донеччини, яку зарплату отримують очільники, що роблять (або ні) для підтримки переселенців та що відбувається в окупації”, — каже директорка Вільного Радіо Анастасія Шибіко.

Це дозволить нашій редакції контролювати владу регіону і вимагати підзвітності, разом з читачами провокувати зміни у регіоні.

“Коли ви купуєте нашу футболку, ви робите дві важливі речі одночасно: допомагаєте нашому медіа продовжувати роботу в надскладних умовах і вдягаєте на себе частинку любові до рідного краю. Це наша відповідь усім, хто намагається стерти українську Донеччину. Ми не просто чинимо спротив “руському міру” — ми стверджуємо своє, справжнє, українське” — розповідає менеджерка спільноти Вільного Радіо Наталя Тищук.

