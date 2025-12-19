Підтримати
Вільне Радіо третій рік поспіль на мапі рекомендованих медіа: ми серед тих, кого рекомендують читати

Богдан Комаровський
Читати російською

Аналітики Інституту масової інформації та Детектору медіа опублікували мапу рекомендованих медіа. У 2025-му до неї увійшли 253 видання з усіх регіонів України. Вільне Радіо потрапило на мапу вже третій рік поспіль. 

Ознайомитися з виданнями, які рекомендують читачам експерти Інституту масової інформації, можна за цим посиланням

Як і раніше, експерти оцінювали незалежність та репутацію видань. А також, прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики.

“Цього року наша мапа суттєво розширилася. Для суспільства це означає просту, але критично важливу річ. У часи війни та російських інформаційних атак, попри всі виклики, в Україні стає більше редакцій, які працюють прозоро, дотримуються стандартів і беруть на себе відповідальність за довіру читачів, слухачів і глядачів”, — розповіла директорка ІМІ Оксана Романюк.

Наразі мапа охоплює 193 онлайн-медіа, вісім регіональних центрів журналістських розслідувань, 21 радіо та 31 телеканал з усіх областей України. Вільне Радіо — серед них вже третій рік поспіль. 

Вільне Радіо третій рік поспіль на мапі рекомендованих медіа від Інституту масової інформації
Вільне Радіо на мапі рекомендованих медіа від ІМІ. Скриншот

“Для нас справді цінно підтверджувати рівень якості з кожною перевіркою. Ми розуміємо, що колеги перевіряють багато факторів, тож щоразу тішимося підтвердженню від професійної спільноти, що ми все робимо правильно”, — зазначила шеф-редакторка Вільного Радіо Анна Сердюк. 

Що відомо про мапу рекомендованих медіа в Україні 

Проєкт мапи рекомендованих медіа стартував у вересні 2023 року, тоді експерти обрали 142 якісних українських медіа. 

Мета проєкту — підвищення медіаграмотності населення, допомога українцям знаходити надійні джерела інформації та зниження поширення дезінформації та маніпуляцій.

Нагадаємо, у лютому 2024 року експерти Інституту демократії імені Пилипа Орлика вчергове визнали Вільне Радіо одним з найякісніших медіа Донеччини. 

А до 6 річниці заснування нашого медіа ми розповідали про те, які зміни для громад Донеччини Вільному Радіо вдалося зробити разом з читачами.

