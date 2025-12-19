Вільне Радіо третій рік поспіль на мапі рекомендованих медіа від Інституту масової інформації

Команда Вільного Радіо. Колаж: Вільне Радіо

Аналітики Інституту масової інформації та Детектору медіа опублікували мапу рекомендованих медіа. У 2025-му до неї увійшли 253 видання з усіх регіонів України. Вільне Радіо потрапило на мапу вже третій рік поспіль.

Ознайомитися з виданнями, які рекомендують читачам експерти Інституту масової інформації, можна за цим посиланням.

Як і раніше, експерти оцінювали незалежність та репутацію видань. А також, прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики.

“Цього року наша мапа суттєво розширилася. Для суспільства це означає просту, але критично важливу річ. У часи війни та російських інформаційних атак, попри всі виклики, в Україні стає більше редакцій, які працюють прозоро, дотримуються стандартів і беруть на себе відповідальність за довіру читачів, слухачів і глядачів”, — розповіла директорка ІМІ Оксана Романюк.

Наразі мапа охоплює 193 онлайн-медіа, вісім регіональних центрів журналістських розслідувань, 21 радіо та 31 телеканал з усіх областей України. Вільне Радіо — серед них вже третій рік поспіль.

“Для нас справді цінно підтверджувати рівень якості з кожною перевіркою. Ми розуміємо, що колеги перевіряють багато факторів, тож щоразу тішимося підтвердженню від професійної спільноти, що ми все робимо правильно”, — зазначила шеф-редакторка Вільного Радіо Анна Сердюк.

Що відомо про мапу рекомендованих медіа в Україні

Проєкт мапи рекомендованих медіа стартував у вересні 2023 року, тоді експерти обрали 142 якісних українських медіа.

Мета проєкту — підвищення медіаграмотності населення, допомога українцям знаходити надійні джерела інформації та зниження поширення дезінформації та маніпуляцій.

Нагадаємо, у лютому 2024 року експерти Інституту демократії імені Пилипа Орлика вчергове визнали Вільне Радіо одним з найякісніших медіа Донеччини.

А до 6 річниці заснування нашого медіа ми розповідали про те, які зміни для громад Донеччини Вільному Радіо вдалося зробити разом з читачами.