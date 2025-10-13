Шефредакторка Вільного Радіо Анна Сердюк розповіла, як редакція працює з новинами з ТОТ

Шефредакторка Вільного Радіо Анна Сердюк на DMF-2025. Фото: Вільне Радіо

У Києві з 9 по 11 жовтня тривав Donbass Media Forum — щорічна конференція, яка збирає журналістів України та світу для обговорення актуальних проблем професії. Участь в одній з панелей, присвяченій новинам з окупації, взяла й шефредакторка Вільного Радіо Анна Сердюк. Чим поділилася з колегами — розповідаємо далі.

Як писати про окуповані території, не маючи туди доступу: приклад Вільного Радіо

У другий день щорічної конференції Donbas Media Forum відбулася панельна дискусія між журналістами з різних регіонів України, а також іноземними медіа, які стикалися з проблемою донесення інформації на території з обмеженим доступом.

Декілька редакцій, серед яких було Вільне Радіо, поділилися своїм досвідом взаємодії з інформацією з тимчасово окупованих територій. Так, шефредакторка Вільного Радіо Анна Сердюк розповіла про декілька джерел з ТОТ для пошуку тем:

“закони” та “розпорядження” ставлеників Кремля;

сторінки окупаційних адміністрацій в соцмережах;

відео та фото від російських медіа та місцевих, що залишилися в окупації;

супутникові знімки;

громадські організації, які допомагають людям в окупації;

українські держустанови, які працюють з тими, хто виїхав з ТОТ;

релоковані адміністрації окупованих громад.

“Ці джерела доступні не тільки для регіональних медіа, а й для всеукраїнських. Ними можна користуватися навіть якщо немає, до прикладу, знайомих в окупації”, — розповіла Сердюк.

Вона уточнила, що зазначені джерела “лягли в основу” для створення, зокрема, матеріалів про вироки для жителів т.зв “ДНР” за шпигунство, пересохлі водойми Донеччини та заявлену росіянами “відбудову”. Більше текстів про окупацію можна прочитати у відповідному розділі на сайті Вільного Радіо.

Також Анна Сердюк підкреслила, що медіа продовжує писати не тільки для людей, яким вдалося виїхати з окупації, а й про тих, хто залишається там:

“Статистика за минулий рік спонукає мене думати, що окрема підтверджена авдиторія з окупації у нас є. Цьому можна порадіти та продовжити для них писати. Однак це також дає більше, адже завдяки тим, кого ми фіксуємо, можна побачити матеріали, які люди на ТОТ справді читають найбільше”, — зазначила шефредакторка.

Більше про DMF

Donbas Media Forum — щорічна конференція, яка збирає журналістів і медіаменеджерів України та світу. Вона дає можливість обговорити актуальні проблеми професії та налагодити комунікацію. Подія заснована медіаорганізацією DII-Ukraine у 2015 році.

Фокусною темою форуму у 2025-му стала “Свобода слова vs. Cвобода брехні”. Зокрема, як українські медіа долають глобальні виклики, захищають демократичні цінності та залишаються компасом для суспільства під час війни.

