Кадри з вистави на Фестивалі перших п’єс Театру Ветеранів. Фото: ТРО Медіа

Ветеранів і ветеранок російсько-української війни запрошують долучитися до Третього курсу освітньої програми з драматургії від Театру Ветеранів. Набір триватиме до 31 січня. Учасники чотиримісячного навчання зможуть написати власну п’єсу та побачити її на сцені у виконанні професійних акторів.

Про старт набору повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Навчання проходитиме офлайн у Києві. Заняття відбуватимуться 3-4 рази на тиждень, а курс триватиме близько 3,5-4 місяців — з кінця лютого або початку березня. Програма є безкоштовною, але потребує обов’язкової присутності на заняттях.

У Міністерстві зазначили, що освітню програму створили спеціально для ветеранів і ветеранок, які хочуть “осмислити свій досвід мовою театру та розвиватися у професійній мистецькій сфері”. Упродовж курсу кожен учасник або учасниця напише щонайменше одну повноцінну театральну п’єсу. Їх представлять на Третьому фестивалі перших п’єс, який запланували на червень-липень 2026 року.

Подати заявку на участь у програмі можна до 31 січня включно. Відбір проходитиме у два етапи: спершу анкетування, а потім онлайн-співбесіда з кураторами проєкту. Про результати кандидатів повідомлятимуть електронною поштою.

У разі виникнення питань просять звертатися за номером +38 093 359 86 42

Організатори наголошують, що програма не є арттерапією, а спрямована на здобуття повноцінної професії у сфері театру. З ветеранами працюватимуть провідні фахівці театру та кіно — драматурги, сценаристи, режисери, продюсери, актори та культурознавці. Випускники попередніх курсів уже працюють у професійних театрах України, а частину їхніх вистав планують показати і на європейських сценах.

Нагадаємо, українські ветерани та їхні родини отримали новий інформаційний сервіс, він має назву “Ветеран PRO” та об’єднує всю інформацію про доступні пільги, програми, послуги та можливості для цих людей на одному сайті.